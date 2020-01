Candidaturas en Montevideo: plenario del FA será el miércoles; las coordinadoras quieren candidaturas únicas

El Frente Amplio (FA) tenía previsto definir anoche, en su Plenario Departamental, las candidaturas a la Intendencia de Montevideo, pero tras una reunión de los sectores frenteamplistas, el jueves, la sesión se postergó hasta el miércoles 29. Según explicó el diputado Carlos Varela, presidente de la Mesa Departamental del FA en la capital, “se necesita tiempo para seguir conversando, dado que la última semana hubo compañeros que estaban siendo considerados en las bases y los sectores como candidatos y desistieron [en referencia a Pablo Ferreri], y a su vez se confirmó el martes la candidatura de Daniel [Martínez]. La verdad es que el tiempo fue muy escaso para resolver con todos los elementos de juicio arriba de la mesa”, señaló a la diaria el dirigente, que anoche se reuniría con referentes de las bases de Montevideo por este tema.

Además de querer contar con más tiempo, a la postergación se sumó el hecho de que la mayoría de las coordinadoras del FA, que nuclean a los comités de base, mandataron a sus delegados al Plenario a votar por presentar una única candidatura y no múltiples, como está planteado. Además, al menos una coordinadora resolvió explícitamente no apoyar la candidatura de Martínez, mientras que otras resolvieron respaldar únicamente las candidaturas de Carolina Cosse o Álvaro Villar. Para aprobar a los candidatos es necesario el apoyo de cuatro quintos de los integrantes del Plenario, por lo que si no se llega a esos votos alguna de las candidaturas podría ser bloqueada.

Varela dijo que las coordinadoras “vienen con posiciones muy diferentes”, y que el FA “nunca vetó a nadie y vamos a trabajar para que eso no suceda”. Opinó que algunas resoluciones de las bases “son fruto de falta de información lógica, de falta de tiempo”, por lo que en la reunión del jueves los sectores que apoyan las candidaturas, así como el equipo de la presidencia de la Departamental resolvieron hacer una serie de reuniones con las coordinadoras para conversar, lo que se concretará el martes. “No se trata de ganar cuatro a uno, se trata de lograr, si es posible, la unanimidad para las decisiones”, señaló Varela, y agregó que, a su entender, “lo que precisamos es que haya flexibilidad en las decisiones: no pretendemos cambiarle la decisión a nadie, lo que sí es parte de la historia del FA no venir mandatados, tener la flexibilidad de que si tu posición no sale en primera instancia poder sumarte a otra, para evitar bloqueos”.

Sobre los intercambios que tendrán con las coordinadoras, Varela apuntó que faltó información de “cómo fue el proceso de cada candidato para definir su posición, y creo que tenemos que hacer un profundo análisis, todos, del contexto político que estamos viviendo. Eso es tan importante como la decisión de a quién apoyar: el FA necesita salir muy unido de esto, es fundamental”. Señaló que el proceso de definición de las candidaturas “siempre es complejo”, porque implica un proceso “democrático” de la fuerza política, “pero creo que todos los compañeros tienen que entender que el FA no puede aparecer lesionado o dividido en esta decisión”, apuntó.

El Plenario está integrado por 54 delegados de los sectores, 54 de las bases, el presidente, los ocho vicepresidentes (aunque votan dos) y el intendente de Montevideo. Entre otras cosas, también se debe definir si se vota a los candidatos uno a uno o si se ponen en consideración los tres juntos. Para Varela, es preferible que se vote a los tres juntos, porque de lo contrario se marcan diferencias. “Tenemos tres excelentes candidatos, y la discusión siempre está en si el plenario, más allá de que tenga la atribución, tiene el derecho de privarles a los frenteamplistas de votar a alguno de los compañeros. Me parece que los compañeros tienen que pasar en igualdad de condiciones y después la gente votando decide quién gana”, consideró.

En la reunión del jueves entre los sectores, el Partido Comunista fue el único que planteó su histórica postura a favor de la candidatura única, pero reafirmando que, como en otras oportunidades, no se trancaría una decisión colectiva del FA.