Canelones: quienes hayan ejercido violencia de género no podrán integrar listas frenteamplistas

En la tarde del sábado se llevó a cabo en Canelones el Plenario Departamental, en el que se decidió, por unanimidad, que quienes tengan alguna medida cautelar, un proceso judicial o un informe de la comisión política relacionado con el ejercicio de la violencia de género no podrán integrar ninguna lista del Frente Amplio (FA).

El colectivo Mujeres Políticas Frenteamplistas Canarias había publicado un comunicado en el que solicita un protocolo para abordar los casos de violencia de género en el interior del FA. En el Plenario se resolvió, además, la necesidad de difundir el contenido del protocolo de actuación del FA para abordar las situaciones de violencia basada en género. Asimismo, se aprobó que la discusión se trasladara a la estructura orgánica del partido.

Margarita Libschitz, diputada suplente del Movimiento de Participación Popular, explicó que el protocolo para dichas situaciones, que fue presentado el año pasado por la Unidad Temática de Ciudadanas Frenteamplistas, no ha sido aprobado por la Mesa Política.

Si bien no reglamentaron la forma en que se llevará el control, quienes estén en la lista y tengan conocimiento de la situación “tendrían que denunciarlo dentro de la dirección del sector o dentro de la Mesa Política Departamental”, aseguró Libschitz. A pesar de que ese punto no está del todo definido, afirmó que “es bueno que esto sea público; no queremos violentos en las listas ni en los lugares de definición”.

Candidato único

Ese mismo día, el Plenario Departamental definió que Yamandú Orsi, el actual intendente del departamento, sea el único candidato en las elecciones departamentales por el FA. “Hasta que no estén los votos dentro de las urnas no podemos decir nada. Sabemos bien que Canelones y Montevideo son bastiones fuertes para nuestro Frente Amplio, pero las batallas hay que darlas”, declaró Orsi a Radio Universal. Agregó que “las candidaturas únicas somos la excepción”. Respecto de la diversidad de candidatos planteados por el oficialismo para la Intendencia de Montevideo, aseguró: “Acá lo bravo sería que no tuviéramos nombres para tirar al ruedo, y capaz que el ‘problema’ de hoy es que hay abundancia de nombres. Eso es bueno para la fuerza política y para el futuro”.