Chichí | Los iluminados de siempre quieren hacer pasar a Su como una persona insensible al dolor ajeno. Recuerdo cómo se rieron cuando preguntó si el dinosaurio descubierto en la Patagonia estaba vivo... ¿Y si estaba vivo?

Toto | No importa lo que haya opinado Susana; como los demás, merece respeto. Creo que más allá de los millones que Susana ganó como prostituta vip, escort de Videla, esposa de un narco, y de que tenga una hija alcohólica y una nieta drogadicta, no podemos calificarla con epítetos tan gruesos. Esas cabecitas...

Luz mala | Uno no va andar trasquilándose por defender a la Susana Jimene, pero en la orga una vez discutimos a fondo el tema este. También llevar a los botija pichicateados al campo o sacar la televisión de los hogares de clase media para poblar el país... Se aprobó todo, pero después parece que si no metés perspectiva de derechos, las cosas no caminan. Ahí tenemos medio muerta la lucha de clases por culpa de estas cosas.

Mati_1899 | Pero qué tiene de malo lo que dijo??? La cito: “hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero”. Las gallinas en el gallinero... o sea en el Campeón del Siglo, ehhh... manya perdiste 7 finales en dos días... ehhh... forlan y Xisco juntos ehhh... putitos.

Carboné | @Mati_1899, andá a enchastrar gente a otro lado, miserable. Estás hablando de tipos que están casados, que tienen hijos, que tienen una vida, y vos andás diciendo por ahí que son maricas, sin tener en cuenta que por ahí les estás arruinando la vida con una mentira. Cuánta bajeza, por dios. Ojo que yo no tengo nada contra los gais.

D_martinez_uy | Jajajajjajaja... Susana, no le estés dando bola a todo el mundo... Viste cómo son los muchachos! Yo cuando tenía 12 años recorrí el campo instalando gallineros 2.0 que sacaban 1,16 personas de la pobreza cada 6 horas, pero después los milicos allanaron la empresa y tuve que irme a la NASA de refugiado. Llamame un día de estos y charlamos... vamo arriba!! Te dejo que viene Álvaro García.

Camilo_IPA | Qué triste Susana, que supo ser una aliade cuando Monzón la cagaba a piñas, y ahora se dio vuelta como una tortilla y se convirtió en una facha reaccionaria. Viéndola ahora se me ocurre que capaz no era tan aliade y simplemente era una mina a la que cagaban a piñas. #decepción #HolaSusanaChauSusana

Andrómeda | ¿Vale la pena vivir en un mundo en el que un pobre bicho es arrojado desde un helicóptero por un cruel millonario al que no le importa el hambre de la gente y sale en todos los medios, pero cuando una millonaria dice una crueldad sin pensar en la gente que tiene hambre también sale en todos los medios? Son esas cosas inexplicables.