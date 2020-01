La coalición “multicolor” se quedó sin posibles candidatos para la Intendencia de Montevideo

Todo indica que la coalición “multicolor” volvió al lugar de partida en las intrincadas idas y vueltas para definir la candidatura para la Intendencia de Montevideo (IM). El sábado, la Convención Nacional del Partido Colorado (PC) resolvió rechazar la propuesta de Cabildo Abierto (CA) de comparecer con su lema y con su líder, Guido Manini Ríos, como candidato.

El ex presidente colorado Julio María Sanguinetti (del sector Batllistas) señaló en una rueda de prensa que siguen adelante “con la esperanza” de que la coalición presente un candidato común para Montevideo, pero “hoy no hay un nombre mágico”, ya que los que estaban en el tapete, Sebastián Bauzá y Gerardo Sotelo, finalmente no aceptaron (el primero porque quiere asumir en la Secretaría de Deporte y el segundo por la falta de consenso respecto de su posible candidatura). “Confiemos en que en estas horas aparezca el candidato que nos asegure las condiciones de honorabilidad, experiencia y calidad republicana que nos pueda representar a todos”, finalizó.

A su vez, Felipe Schipani, secretario general del PC en Montevideo y diputado electo por Ciudadanos, señaló a la diaria que si bien quedan pocos días para tomar una definición, ya que el 9 de febrero vence el plazo para presentar las listas en la Corte Electoral, aspira a que se pueda llegar a un acuerdo. “Ya sea un candidato común, que sería lo mejor, o en un escenario de múltiples candidatos, pero siempre bajo un mismo lema, esa es la premisa. Todavía no hay un nombre de consenso, pero en estos días vamos a tratar de trabajar para eso”, subrayó. Además, dijo que en caso de que no surja un nombre de consenso, “cada partido podrá proponer un candidato y comparecer bajo un lema común”.

El sábado, en una rueda de prensa en la casa del PC, Ernesto Talvi dijo que la intención es arribar a un acuerdo político para usar un “lema neutral”, con un candidato que no sea ninguno de los que fueron presidenciables, y agregó que espera que “no sea necesario” que él sea candidato. Insistió en que lo que se quiere impulsar sigue siendo votar bajo el lema del Partido Independiente, y sostuvo que la posible candidatura de Manini Ríos fue una “sorpresa” que estaba “completamente a contramano” de lo que venían “construyendo entre todos”.

En tanto, Rivera Elgue, integrante de CA y futuro subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, dijo a la diaria que el partido va a analizar “todo lo que ha pasado” después de que el jueves se “filtrara” la información de que Manini Ríos había puesto su nombre a disposición para ser candidato a la IM, debido a la falta de consenso. Entre este lunes y martes habrá reuniones en CA para determinar los pasos a seguir.