Otras actividades para el fin de semana

Infantiles

En el Cerro también

Hoy, en doble función, a las 17.00 y las 19.00, el grupo Granja de Piratas presentará en el Centro Cultural Florencio Sánchez la obra Magia Calandria, que estrenó en las vacaciones de primavera de 2019 en el teatro El Galpón. Con texto y dirección de Rodrigo Spagnuolo, se ubica en una Montevideo fantástica, de aires tangueros, en los años en que legiones de inmigrantes arribaban al puerto. Tres amigos, Calandria, Silvestre y Vincenzo, deberán sobreponerse a una calamidad inesperada, en una aventura en la que la poesía y la alegría prevalecen, gracias al sentimiento que los une y la aparición de un misterioso niño aventurero llamado Ukaví. Una historia de amistad con la magia de la radio y la música. La obra está recomendada para niños mayores de tres años. La entrada es libre.

Siguen los títeres

Mañana termina el festival Títeres a Toda Costa, que a partir del miércoles 15 llevó espectáculos a distintos balnearios de la Costa de Oro. La movida, que se lleva a cabo desde 2015, se despliega en espacios abiertos y cerrados, en plazas y otros espacios públicos, con entrada gratuita. Hoy se podrá ver La bruja Baba Yaga, de la compañía rochense La Pluma, a las 20.00 en el Club Social y Deportivo Las Toscas. A las 20.30, en el Centro Cultural Integración de San Luis, la legendaria compañía cerrense Cachiporra, que cuenta con más de 45 años de trayectoria, presentará la obra Las aventuras de don Brígido. Por último, como cierre del festival, mañana a las 20.00 La Pluma volverá a presentar su espectáculo, esta vez en Paseo del Solís.

Cine para huir del sol

La reina de Niendorf

Cinemateca Uruguaya continúa con su ciclo de cine para niños las tardes de los sábados y los domingos. “A la hora del sol más fuerte del verano, para una generación que reivindicó el derecho a no dormir la siesta, seguimos con la propuesta para grandes cinéfilos de corta edad. Mientras ellos van habituando sus oídos a la sonoridad de otras lenguas y ajustando su capacidad lectora a la velocidad de los subtítulos, nosotros seguimos eligiendo para ellos algunas de las películas que atesorarán en su memoria por largas décadas”, fundamentan. Los socios de Cinemateca tienen entrada libre y gratuita, y los hijos, los nietos y los sobrinos menores de 16 años de los socios pagan solamente 50 pesos. Las películas llevan una recomendación orientadora por edad, aunque todas son aptas para todo público. Este fin de semana (hoy a las 15.00 y mañana a las 15.30) se exhibirá La reina de Niendorf (Königin von Niendorf), de Joya Thome, de 2017. “En Brandemburgo acaban de comenzar las vacaciones de verano, pero este año Lea, de diez años, no acompañará a sus amigas al campamento de verano. Se la pasará dando vueltas por el pueblo en su bicicleta, visitará a un músico amigo y algo bohemio, descubrirá que cinco niños están construyendo una balsa para vivir diversas aventuras, pero que no aceptan chicas. Deberá someterse a una prueba de valor para ser admitida”, resume la gacetilla. La película está recomendada para niños a partir de los ocho años y se exhibe en alemán con subtítulos en español.

Encuentro de cuentos

Para los más chiquitos, el miércoles 22 a las 15.00 en Galartija (Cooper 2127) se propone un encuentro con cuentos y música para jugar, “para disfrutar con todos los sentidos”: Cunumí, que significa “ternura” en guaraní. La idea es compartir cuentos cortos que acercan historias; retos repetitivos, rimas y canciones de cuna; historias leídas y jugadas con las manos, la cara, los pies; movimientos compartidos que incitan al juego de la voz y las palabras. La actividad está recomendada para niños de hasta seis años y dura 50 minutos. El costo es de 250 pesos (o 100 adicionales para disfrutar del parque sensorial) y las inscripciones pueden hacerse escribiendo a hola@galartija.com.uy.

Pequeños arquitectos

Una propuesta diferente es la de Chiquitectura, que los jueves de febrero, de 18.30 a 20.00, ofrecerá talleres de arquitectura dirigidos a niños y adolescentes. Los organizadores parten de la inquietud de desmontar la creencia de que la arquitectura es meramente una actividad en la que se construyen casas y edificios y se proponen despertar en los más chicos el interés en los espacios y el mundo que los rodea, y, por ende, en la arquitectura en toda su amplitud. En los talleres que darán en febrero pondrán en cuestión y se acercarán a esta disciplina desde la experimentación, el juego, la interacción y la expresión. “Esta es un área de importancia y que no forma parte actual de los programas educativos. Por esta razón, buscamos despertar el interés de los niños y jóvenes en aquello que los rodea, el entorno construido, el medioambiente y el entorno que podrían llegar a construir”, sostienen. Y definen como su principal objetivo “estimular la imaginación y ayudar al desarrollo creativo, aumentando la capacidad de percibir y el deseo de investigar y explorar nuestro entorno”. Los cupos son limitados. Por más información se puede llamar al 092 744 980 o consultar su página de Facebook, Chiquitectura.uy.

Verano circense

“Jugando al circo” se llama la propuesta que El Picadero (Uruguayana 3836) ofrece para los más chicos este verano y que se desarrollará en febrero. La idea es jugar a trepar, saltar, subir, disfrutar del circo y propiciar un acercamiento al lenguaje y los elementos aéreos y de piso de esta disciplina. Los talleres, a cargo de Kellyns Herrera, serán los miércoles de febrero (el primero será el 5) de 17.30 a 19.00. El costo es a la gorra, con un precio sugerido de 200 pesos por día). Por más información se puede llamar al 092 148 889 o escribir a kellynsherrera@gmail.com.

Por otra parte, El Nido Espacio de Circo, ubicado en Parque Batlle, tiene una propuesta para niños, que ya está en marcha (arrancó el martes 14) y va los martes de 18.00 a 19.30. La actividad está a cargo de Florencia Gonella. Se propone aprovechar el tiempo libre y de disfrute que abren las vacaciones estivales para, mediante el juego, permitir a los más pequeños experimentar en torno al circo, en un espacio pensado para ellos. El contacto para obtener más información son el teléfono 099 580 874 y las páginas de Facebook e Instagram de El Nido.

Música

Raymonda

“Raymonda es la prometida del valeroso Jean de Brienne, quien ha jurado partir en cruzada junto a las huestes del rey de Hungría. Cuando su bienamado se va, Abderakhman, un caballero extranjero, se acerca a Raymonda y amenaza con secuestrarla cuando ella se niega a entregarle su mano”. Ese el argumento de Raymonda, un ballet en tres actos con música del ruso Aleksandr Glazunov y libreto de Youri Grigorovitch. Hoy a las 15.00 en la sala principal del Teatro Solís se proyectará la obra interpretada por la compañía Bolshoi, de Moscú. Las entradas se consiguen por Tickantel a $400. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Emiliano y el Zurdo

El dúo murguero se presentará hoy a las 21.30 en Club Pinamar (Alejandro Nogueira y Calle 1). Para reservar entradas, mandar mensaje de WhatsApp al 099 452 063

Homenaje ricotero

Hoy a las 22.00 en Rock es la Cultura (Soriano y Wilson Ferreira Aldunate) se presentará La Rikotera, banda homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Avant Premiere de Carnaval

La Trasnochada, Cayó La Cabra, La Gran Muñeca, Un Título Viejo, Los Muchachos, Nazarenos y Cyranos se presentarán el martes a partir de las 20.00 en el Antel Arena. Las entradas van desde $473 a $1.290 y se venden por Tickantel.

Mandrake

Alberto Mandrake Wolf y Nacho Iturria (quien está a cargo de la guitarra en Los Druidas, el novel grupo de Wolf) se presentarán el jueves a las 22.00 en Beerbros (Acevedo Díaz y Rivera), con entrada libre. Por reservas, mandar mensaje de WhatsApp al 096 025 432.