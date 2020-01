Renovadores del PS buscarán que el Comité Central apoye a Carolina Cosse y a Daniel Martínez

El sábado, 16 sectores del FA se reunieron en la casa de Daniel Martínez en el balneario San Francisco, en Maldonado, para manifestarle su apoyo para que sea precandidato a la Intendencia de Montevideo (IM). Algunos de los grupos que estuvieron presentes fueron Asamblea Uruguay; la Vertiente Artiguista (VA); Participar, Articular, Redoblar; Plataforma; el Nuevo Espacio (NE); el Partido Demócrata Cristiano; Baluarte Progresista; la Liga Federal y Grupo País.

Ese mismo día, el presidente de la VA, Enrique Rubio, declaró en una rueda de prensa que “no sería comprensible” que Martínez no se presentara a las elecciones de mayo, ya que tiene un “altísimo respaldo de su gestión”. “Los tres candidatos son buenos compañeros y gente capaz e inteligente. Uno tiene que hacer opciones, y nos parece que Daniel reúne un conjunto de condiciones”, dijo. Además de la de Martínez, ya están confirmadas las precandidaturas de la ex ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y la del director del hospital Maciel, Álvaro Villar.

En diálogo con la diaria, Rubio aseguró que en la reunión hubo una valoración positiva de los sectores sobre “la actitud” de Pablo Ferreri (NE) y Álvaro García (Plataforma) de dejar de lado sus aspiraciones. Estos habían manifestado su disposición a ser precandidatos, pero, ante la postura de Martínez, se bajaron de la contienda.

El mismo sábado, cuando los representantes de los sectores estaban en Maldonado, Ferreri, que también estaba presente en la reunión, anunció, en su cuenta de Twitter, que dejaba de lado su “anhelo” de ser precandidato. “Como todas y todos saben, tenía firmes intenciones de ser intendente de Montevideo. Creo que puedo aportar mucho a una mejor calidad de vida de todas las montevideanas y montevideanos, y en función de ello me he venido preparando desde hace tiempo”, dice el comunicado. Pero también asegura que la política “no se hace en función de los apetitos personales”: “Ante la posición de Daniel Martínez de aceptar ser candidato [...], dejo de lado mis anhelos y pongo a disposición todo mi esfuerzo para trabajar en esta dirección”.

Por su parte, García ya había dado un paso al costado el miércoles. El sábado declaró que el primer objetivo es que el FA se presente con tres candidaturas “bien potentes” y el segundo, “la conformación de un espacio progresista amplio”.

En tanto, el senador del NE Rafael Michelini dijo el sábado: “Daniel es un candidato fuerte; nadie puede tapar eso. Ha hecho una gran gestión y algunas obras que empezó van a terminar ahora, como el túnel de Avenida Italia”.

Rubio dijo a la diaria que casi todos hablaron a título personal, porque muchos sectores tomarán este lunes una definición formal. Destacó que en la reunión se hizo énfasis en la importancia de una segunda administración de Martínez, pero con “una campaña muy frenteamplista” y “propositiva”, teniendo en cuenta la nueva situación política, con un gobierno del Partido Nacional (PN). Martínez también hizo uso de la palabra en la reunión; “agradeció lo que se había dicho y manifestó entusiasmo por la posibilidad de seguir haciendo obras en Montevideo”, contó Rubio.

Rubio aclaró que la VA había empezado a explorar la posibilidad de que el FA fuera a las departamentales con una candidatura única, “como era la tradición del FA”, pero “rápidamente” se dieron cuenta de que “eso no era viable” y pensaron que debía haber un candidato “potente”, para que el FA “vote muy bien”. Rubio dijo que el ciudadano común y corriente preguntaba por qué Martínez no se presentaba y descartó que haber perdido la elección nacional sea algo que la población tenga en cuenta. “No lo vinculan”, dijo. “Una cosa son los microclimas, lo que puede ser la vida militante, que abarca a una decena de miles de compañeros. Pero otra cosa es la opinión del ciudadano que no está involucrado en las dinámicas de la información política cotidiana y vive las cosas un poco más a la distancia [...]. Entienden que se perdió la elección por poco. Habrá habido muchos errores, pero había cosas más de fondo. Por algo el FA había caído tanto [...]. En Montevideo hay una altísima valoración de la gestión de Daniel”, aseguró.

En relación con la posibilidad de que el PN se presente en Montevideo con un solo candidato, dijo: “Todo el mundo le ve una enorme debilidad a la propuesta de la derecha, pongan a quien pongan, porque están dando un espectáculo en los distintos departamentos con conflictos cruzados de todo tipo. Eso hace que la credibilidad de la coalición en materia departamental sea muy baja”.

Quiebre socialista

La decisión de Martínez de candidatearse puso al Partido Socialista (PS) en una encrucijada, dado que su departamental ya tomó postura a favor de Cosse.

El viernes, el ala renovadora del partido se reunió en el club Layva para analizar el nuevo escenario, con una candidatura de Martínez en carrera. Una de las posibilidades que se manejaron fue que sea el Comité Central (CC) el que habilite dos candidaturas. En el mismo sentido se expresó Michael Skafar, secretario político del PS en Colonia. En una carta, difundida este domingo, Skafar dijo que es el CC es el que se tiene que expresar. “No se necesita ser experto en estatutos para ver con claridad que la autonomía de las Departamentales debe ceder ante una decisión del CC, y máxime cuando la decisión tiene y tendrá graves consecuencias sobre el conjunto del partido”, dice el texto. Agregó que la falta de apoyo a Martínez “sólo generará malestar, divisiones y deserciones en todo el país, en la medida de que la decisión de la departamental de Montevideo no sólo no es comprendida por el conjunto del partido, sino que además pone afuera del PS a Daniel Martínez”, a quien “con orgullo” acompañan “como candidato del conjunto del FA”.

Skafar asegura: “[Martínez] declinó en primera instancia ser candidato en la medida que nuestro secretario general [Gonzalo Civila], acompañado de algunos dirigentes, le trasmitiera que, a título de quienes estaban en esa reunión y no de ninguna decisión colectiva de Partido, no veían conveniente que fuera candidato”. Sin embargo, fuentes del ala ortodoxa del PS aseguraron a la diaria que la decisión se tomó en conjunto con el ex candidato, con la finalidad de preservar su figura. Además, aseguraron que “no corresponde” que el CC incida en las decisiones de la Departamental. A pesar de que aseguraron que se trata de una “complicación” para el partido, señalaron que no habrá marcha atrás en la decisión de apoyar a Cosse y que es poco probable que se admitan dos candidaturas.