Walter Zimmer sobre candidatura de Carlos Moreira en Colonia: “A ponchazos no, así no son las cosas”

“Él tiene un proceso pendiente, una causa abierta: mientras eso suceda él está inhibido”, dijo a la diaria Walter Zimmer, ex intendente de Colonia, sobre la posible candidatura a la comuna del actual intendente del departamento, Carlos Moreira. Este jueves, el secretario general de la Intendencia de Colonia, Guillermo Rodríguez Guaraglia, afirmó a Radio del Oeste que desde la agrupación 904 presentarán a Moreira como candidato. Según informó Subrayado, el jerarca convocará a una departamental para el 20 de enero.

“A prepo no, a ponchazos no, así no son las cosas”, señaló Zimmer, quien considera que la presentación de Moreira como candidato es una “jugada de tablero”. A pesar de que sostuvo que es una “maniobra que se puede hacer porque tiene los convencionales suficientes”, mantuvo la posición de que “lo correcto es esperar el fallo de la Justicia y ver si está en condiciones”.

En octubre de 2019 se filtraron y viralizaron audios en los que Moreira ofrece a una mujer extender una pasantía en la intendencia a cambio de sexo. A partir de ese momento, el intendente es investigado por la Justicia: la Fiscalía está estudiando la situación y la Junta de Transparencia y Ética Pública se pronunciará, como consecuencia de la denuncia del caso presentada por ediles del Frente Amplio.

Posteriormente a la divulgación de los audios, Moreira había renunciado al Partido Nacional (PN) –antes de que pudiesen expulsarlo– y a su candidatura como senador. A pesar de dicho contexto, según el diputado nacionalista Jorge Gandini, “formal y teóricamente” la candidatura puede concretarse. Gandini explicó a la diaria que la situación no tiene por qué pasar por el Directorio del PN, y que aunque Moreira haya renunciado al partido “para ser candidato a la intendencia no se tiene por qué pertenecer al lema por el cual se participa”. Asimismo, aclaró que el único requisito es no haber participado por un lema distinto en este ciclo electoral.

Gandini recordó que luego de los hechos descritos y las elecciones de octubre, la lista de Moreira fue la más votada y el diputado blanco electo del departamento es de dicha lista. “Uno tiene que inclinarse humildemente y someterse a lo que dice el soberano del departamento. Ganó, más allá de la opinión que uno puede tener”, aseguró.

Acerca de las adhesiones a la candidatura de Moreira que puedan surgir, Zimmer planteó que “las acciones y las actitudes de cada político dependen de la conciencia de cada uno. Si otros sectores o partidos apoyan esto, allá ellos. Pero es un acto que va contra todo lo que es legal”. Sin embargo, no cree que que los resultados finales se vean perjudicados por las controversias que pueda generar la candidatura de Moreira; “va a ganar el PN”, aseguró, aun sin su candidatura, ya que prefiere “dejarle el lugar a los jóvenes”.