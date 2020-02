Coalición “multicolor” espera a último momento para proclamar a eventual candidato único

La falta de definición de un candidato o una candidata de consenso de la oposición en Montevideo llevó a que los partidos de la “coalición multicolor” aplazaran hasta último momento la convocatoria a los órganos deliberativos departamentales –más conocidos como convenciones departamentales– para proclamar a quien competirá en mayo por la Intendencia capitalina.

El Partido Colorado (PC) hará su convención el 9 de febrero, igual que Cabildo Abierto –que la postergó la semana pasada–, el Partido Independiente (PI) hará la suya el sábado 8, mientras que el Partido Nacional (PN) también decidió este fin de semana postergar la convención para el viernes 7.

El designado secretario de Presidencia, Álvaro Delgado (PN), dijo a Telemundo que “todo el día y todas las horas se está en la búsqueda, con el objetivo de conseguir el o la candidata para la Intendencia de Montevideo, que represente ya no a un partido, sino a la coalición de gobierno”. Agregó que “son varios los nombres” que se manejan, pero aclaró que pidieron prudencia a nivel público. “Seguramente en los próximos días vamos a tener novedades. Estas opciones que se manejan no las vamos a manejar por la prensa”, comentó.

El sábado 1º, con un resultado de 508 votos por el Sí y 20 por el No, los convencionales nacionales del PC habilitaron al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para pactar con otros partidos en las elecciones departamentales y municipales de Montevideo. Cabe aclarar que esa resolución no obliga al PC a concretar el acuerdo, sino que faculta el CEN a negociar. “Las etapas formales ya están superadas, y estamos en condiciones de comparecer bajo el lema Partido Independiente”, dijo este domingo a la diaria Felipe Schipani, secretario general del PC en Montevideo.

Después de la votación, Ernesto Talvi, canciller designado y ex candidato a la presidencia por el PC, escribió en su cuenta en Twitter que la decisión se tomó por “abrumadora mayoría” y con “un muy importante espaldarazo para impulsar un candidato de consenso de la coalición”.

Más temprano, el ex presidente y secretario general del PC, Julio María Sanguinetti, había dicho que “hay que entender qué es esta elección. Esto es continuidad o cambio. Esto es lo mismo que a nivel nacional. A mí no me importa si el candidato es Juancito o Pedrito”, según informó Radio Uruguay.

Schipani se mostró optimista respecto de encontrar un candidato o candidata para la Intendencia de Montevideo, pero, en el caso de no hacerlo, el PC puede ir con un candidato propio. De todas formas, dijo: “Es una situación improbable. Vamos a tener acuerdo y un candidato”.

En la última ronda de nombres, que surgió el fin de semana, se mencionó al actual senador del PC Pedro Bordaberry y al abogado y panelista de radio y televisión Graziano Pascale. Talvi aseguró esas posibilidades se manejaron el sábado. Por su parte, Sanguinetti dijo que Bordaberry “es un gran candidato a todo”. “Sería un formidable candidato para lo que sea”, sostuvo, pero agregó que no está “ni descartado ni propuesto”.

Sobre la posibilidad de que Bordaberry sea el elegido, Schipani comentó a la diaria que fue una posibilidad que se manejó hace semanas, pero el senador declinó por haber aceptado ser asesor del grupo City, de Manchester, y, por contrato, está impedido a hacer política. Según Ovación, Bordaberry tendrá injerencia en todos los lugares en los que el City Football Group está afincado. El club insignia del grupo es Manchester City FC, que juega en la Premier League inglesa, pero también tiene participación en clubes de Australia, China, España, Estados Unidos, India, Japón y Uruguay (Montevideo City Torque).

Al no haber participado en las elecciones internas, Bordaberry estaba habilitado para ser candidato bajo el lema del PI, por eso fue una de las opciones que se manejaron hace más de 15 días. “Se nos ocurrió, en su momento, porque es un tipo con un perfil interesante, respetado por todos los partidos”, dijo Schipani, y opinó que “la mejor forma de que un nombre fracase es hacerlo público”. “No tengo dudas de que vamos a tener una candidatura común, que es una definición importante, y vamos a poder competir con chances”, aseguró.

En tanto, Graziano Pascale publicó en Twitter que no recibió “ofrecimiento alguno”, y agregó: “Considero desde ya un honor que entre líderes de la coalición se considere que mi aporte puede ser útil para lograr un cambio en Montevideo”.

Se postergó la convención nacionalista

El PN pospuso la Convención Departamental de Montevideo para el viernes 7, día en que se definirá el candidato a la Intendencia capitalina. Pablo Abdala, secretario del directorio nacionalista, dijo a Radio Uruguay que, si bien la fecha es muy próxima al límite para la presentación de las candidaturas, el domingo 9, servirá para poder negociar más tiempo. Funcionarios de la Corte Electoral fiscalizarán que las convenciones se lleven a cabo según lo establecido por la Constitución. Después los partidos tendrán un plazo que se extenderá hasta un mes antes de las elecciones, el 10 de abril, para presentar las listas.

Abdala aseguró: “Es notorio que hay esfuerzos y una voluntad inquebrantable, en el sentido de llegar a una solución para que los cinco partidos podamos comparecer juntos en la elección de mayo, con una sola candidatura, con una sola propuesta y con muchas más posibilidades de definir un escenario competitivo”. Por otra parte, este martes sesionará el directorio nacionalista, presidido por la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón. Abdala dijo que los integrantes del directorio le pidieron a Argimón que continúe en su cargo como presidenta del PN hasta que estén definidas todas las las candidaturas departamentales.