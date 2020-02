El Partido Colorado propuso quitar la desmonopolización de ANCAP de la ley de urgente consideración

El Partido Colorado (PC) propuso quitar el artículo 192 del anteproyecto de la ley de urgente consideración (LUC) presentado por el presidente electo, Luis Lacalle Pou, que deroga el monopolio de ANCAP de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados. El diputado colorado Adrián Peña se reunió este viernes con la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, y el prosecretario de Presidencia designado, Rodrigo Ferrés, para entregar la devolución que elaboraron los 19 equipos técnicos del Partido Colorado respecto del borrador.

En declaraciones a Radio Universal, Peña señaló que para su partido “algunos temas”, como la desmonopolización de ANCAP, “pueden ser considerados por fuera del proyecto de LUC”, porque “quizá no todo sea materia para la ley”. El representante indicó que el PC no propuso modificaciones a las iniciativas del borrador que están incluidas en el documento “Compromiso por el país”, que es a “lo que en principio compromete al partido”. “Creemos que todo va en la línea de mejorar el proyecto, no hemos propuesto demasiadas cosas por fuera del proyecto de ley. Hay cosas que se propone mantener, otras que se propone mejorar o cambiar en cuanto a su redacción y hay alguna cosa nueva”, dijo el diputado, que no quiso entrar en detalles.

Tras el anuncio, el dirigente nacionalista Sebastián Da Silva manifestó su disconformidad en su cuenta de Twitter: “Si lo sacan de la LUC, lo volveremos a presentar. La gente que produce en Uruguay no puede seguir siendo rehén de resabios estatistas de 1931. No llegamos al gobierno para hacer la plancha o resignarnos. La pelea la vamos a dar y veremos qué dice la gente”. Peña recogió el guante y respondió por el mismo medio: “Es un tema complejo y estamos dispuestos a estudiarlo, pero atendiendo su complejidad. Lo importante es bajar los costos y en eso seguro no haremos la plancha”.