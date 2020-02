Leandro | Soy 100% frenteamplista, pero en esta estoy con el gordo. No se le puede pedir a alguien de Montevideo, o a alguien en general, que entienda las cosas que pasan en el norte. En particular la aplicación de la idea de “hechos de apariencia delictiva” es muy complicada allá porque todo tiene apariencia delictiva.

Carlinho | Es como dijo el intendente don Caram, le están buscando las 4 patas a los gato. Las obra que se están haciendo acá son tremenda y si hay que poner las carta, las ponemo y no nos vamo a andar escondiendo en un micrófono porque somos vecino y eso... Y a Gandini, que no chegó hasta Artigas en la campanha, le digo que no tire bomba y no nos trate de burro desde ayá. Porque no es cierto como él dice que “son cosas que están muy lejos”. Lo que pasa es que estamos muy lejo.

Edgardo | Déjese de joder, señor gordo Gandini!!!!111111 La murga tiene que hacer reír!!!! Le ponen política y echan a la gente de los tablados, o no se dan cuenta de que la intolerancia expulsa???!!!! Yo no voy desde el año 1984, cuando se metieron con la fórmula Payssé-Maeso. Ojalá alguien les prenda fuego el Teatro de Verano, salvo a la morena que comenta en la tele, que está más fuerte que documental sobre el Holocausto. JAJAJAJJAJAJA

Verificación_DataScience | Bien Gandini. Artigas está muy lejos, efectivamente. A 584 km por la ruta 5. Ir caminando nos llevaría 118 horas. Dato correcto. 10/10.

Luli | Ahora se quejan de la distancia con Artigas, pero los blancos y colorados no votaron en su momento la creación del Consejo Nacional Coordinador Asesor para el Abordaje de la Problemática Asociada a la Frontera Territorial con el Brasil y las Políticas Transversales de Territorio. Ahora a no quejarse.

Loquillo | A mí el tema de Artigas me tiene sin cuidado, pero, con todo respeto y sin querer ofender, me la vienen a chupar en fila todos los que opinan de murga ahora. La murga siempre fue de izquierda y hecha por hombres. El otro día vi una “murga” de mujeres que hablaba de “cabrioles”, “lune de febrere”. Fui al festival de La Mojigata y no vendían choripanes. Había licuado de fruta y escones. La puta que los parió.

Marta | Todos ustedes son lamentables, se la pasan haciendo bullying a la gente de Artigas porque queda lejos. Triste. Triste y peligroso, porque esos canarios son locos y si los jodés mucho te meten unos balazos y capaz que hasta te queman con caña brasilera.

Camilo_IPA | @Marta, además no es lejos, entendés? LEJOS DEPENDIENDO DE DÓNDE SE MIRE!! Desde Montevideo será lejos, claro, pero para los artiganos, Artigas ES AHÍ! Este fascismo de Montevideo no te lo robo, amigo. Al final, aunque no comparta muchas cosas, me saco el sombrero con Bartol, que sacó el Mides de Montevideo y lo puso en Casavalle.