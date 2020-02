La leyenda continúa: Este sábado es la última función de Gran Reserva de Les Luthiers

Los integrantes podrán variar, pero parece que Les Luthiers serán eternos. Hace poco más de diez años idearon un sistema que les permitía seguir de gira más allá de la eventual falta de algún miembro de la agrupación. De los castings en busca de suplentes (en los que entre otros participó el periodista uruguayo Raúl Pierri) surgió un grupo de actores y músicos capaces de cubrir los diversos roles adoptados por los Luthiers fundacionales en el centenar y medio de piezas que han creado a lo largo de cinco décadas.

Hoy esos suplentes se fueron integrando al grupo tras bajas obligadas (la de Daniel Rabinovich, fallecido en 2015), voluntarias (Carlos Núñez Cortés se retiró en 2017) y, ojalá, circunstanciales (Marcos Mundstock está enfermo desde el año pasado). De los históricos, hoy quedan sólo Carlos López Puccio y Jorge Maronna (Gerardo Masana, el que reunió a todo la banda, murió en 1973) y los roles de sus ex compañeros los interpretan Horacio Turano Martín O'Connor, Tomás Mayer Wolf y Roberto Antier, quien desde el año pasado sustituye a Marcos Mundstock.

Para el actor, director teatral e hijo de la actriz Violeta Antier, que llegó a interpretar una pieza de Les Luthiers cuando era estudiante en el programa Feliz domingo para la juventud, pasar a formar parte del grupo era algo maravilloso, aunque no exactamente un sueño: “Yo me sé ‘Yesterday’, pero jamás se me ocurrió que podía tocarla con Lennon y McCartney”, dice. Hoy piensa que haber tenido que aprenderse todos los roles de los distintos Luthiers –antes de quedar fijo en el de Mundstock–, más el hecho de estar realizando espectáculos simultáneos en América (donde siguen haciendo la antología Gran reserva) y España (donde van por el show anterior, Viejos hazmerreíres) es una especie de “saludable esquizofrenia”, porque hay que sumarle el nuevo espectáculo que están preparando, y que estrenarán en mayo en Buenos Aires.

“No estoy autorizado para adelantar el nombre”, dice Antier, pero anuncia que será el primer espectáculo escrito especialmente para los nuevos integrantes de la banda. Algunas de las piezas que están ensayando se cuelan en los espectáculos regulares, donde las testean frente al público, así que es posible que hoy, en la última de las funciones que dan en Montevideo, podamos encontrarnos un con un pasaje inédito en medio de la recopilación de grandes hits (“Entreteniciencia familiar”, “Lo que el Sheriff se contó”, “Perdónala”, “Buscando a Helmut Bösengeist”, “San Ictícola de los Peces”, “Música y costumbres de Makanoa”, “La hora de la nostalgia”, “Quién conociera a María amaría a María”, “La balada del 7º Regimiento”, “Rhapsody in Balls” y “Ya no te amo, Raúl”).

Como a menudo se ha comparado a Les Luthiers con sus contemporáneos británicos Monty Python, aprovechamos para preguntarle a Antier si comentaron las recientes muertes de Terry Jones y Neil Innes : “Se habló en los ensayos. Aunque nos gustan distintos tipos de humor, todos coincidimos en Monty Python, Landriscina y Woody Allen”.