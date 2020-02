Partido Colorado aprobó que se acuerde con otros partidos en Montevideo

Los convencionales nacionales del Partido Colorado (PC) aprobaron este sábado, a través de una elección descentralizada, habilitar al partido para que haga acuerdos con otras fuerzas políticas para la elección departamental de Montevideo.

Ernesto Talvi, canciller designado y ex candidato a la presidencia, escribió en su cuenta en Twitter que la decisión fue por “abrumadora mayoría”.

La Convención Nacional, el órgano soberano del @PartidoColorado, habilitó por abrumadora mayoría la posibilidad de realizar acuerdos para la elección departamental de Montevideo. Un muy importante espaldarazo para impulsar un candidato de consenso de la coalición pic.twitter.com/kXJhpPdvB8 — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) February 1, 2020

En rueda de prensa Talvi sostuvo que “hay nombres que por razones obvias no voy a mencionar, pero sí. Estamos manejando nombres de personas que permitan a la coalición presentar un candidato o candidata que pueda concitar la adhesión de todos nosotros y que con el apoyo de todos los partidos, y un muy buen programa departamental, nos ponga ante la disyuntiva que estaba el electorado a nivel nacional”.

Más temprano, el ex presidente y secretario general del PC, Julio María Sanguinetti, había dicho que “hay que entender qué es esta elección. Esto es continuidad o cambio. Esto es lo mismo que a nivel nacional. A mí no me importa si el candidato es Juancito o Pedrito”, dijo a Radio Uruguay.

Sobre Pedro Bordaberry, un nombre que se manejó en las últimas horas para competir por la coalición en Montevideo, dijo: “Es un gran candidato a todo. Sería un formidable candidato para lo que sea”, pero agregó, a que Bordaberry no está “ni descartado ni propuesto”.

Por su parte, Talvi dijo que Bordaberry y Graziano Pascale fueron posibilidades que se manejaron esta sábado, pero prefirió “no entrar en la danza de nombres”.

Con la votación de hoy, 508 por el Sí contra 20 por el No, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) quedó habilitado para pactar con otros partidos en las elecciones departamentales y municipales de Montevideo.