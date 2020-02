Se estrena el documental Valdenses en la sala B

Desde el jueves y hasta el domingo 1° de marzo, la sala B del Auditorio Nelly Goitiño presentará, en su Temporada de Cine Nacional y Latinoamericano, la película documental Valdenses (2015). Dirigida por Marcel Gonnet, esta coproducción de Argentina, Italia y Brasil fue filmada en esos tres países y también en Uruguay. La cámara sigue al movimiento epónimo, con 850 años de historia, a través de varias expresiones artísticas.

Por un lado está el film mudo Fideli per secoli, realizado por jóvenes italianos en 1924 y luego prohibido por el fascismo. Luego, la obra de teatro Li Valdés, que adapta la historia valdense y gira por las colonias de Argentina y Uruguay. Finalmente, en Estados Unidos los valdenses de Carolina del Norte presentan From This Day Forward, su versión teatral del movimiento.

A partir del contrapunto entre los valdenses medievales y su actualidad, el documental se propone contar la historia de estos “herejes” que constituyeron la primera iglesia protestante de la historia y que todavía desafían al Vaticano en cuestiones como el matrimonio homosexual, la eutanasia y el aborto.

Estos “ocho siglos de resistencia” pueden verse hasta este domingo a las 19.00 y la semana que viene a las 17.00.