Pájaro | Estuve averiguando y parece que lo que está pensando Javier García es que las FFAA vendan algo más completo. Un kit que incluya tapabocas, esposas, capucha y paseo aéreo.

Coronel Raíz | Los militares nos subordinamos plenamente al poder político, aunque llegue de la mano de este esmirriado que parece a punto de palmar por el coronavirus. Pero eso sí: no dejaremos de decir nuestras cosas. ¿Fabricar tapabocas, mientras cualquier botón de a vintén puede disfrutar hostigando a uno de ADEOM que pasa en scooter? ¿Mientras un seguridad de Ta-ta puede apuntarle a un malabarista, que es un poco el sueño de cualquier uniformado y casi de cualquier persona? No sean malos con nosotros

Coronel Pringles | No suelo intervenir en foros web, porque la ley orgánica militar no lo permite. Bah, no sé, supongo que no lo permite, tampoco es que la haya leído. Pero esta vez quiero declarar mi más profundo apoyo y respeto al desgarbado este. Como artiguista me resultaría inconcebible tener un avión, un lujo que Artigas siempre hizo a un lado.

Margarito | Ojo porque el Jefe de Policía que puso el guapo dijo que le van a tirar a todo lo que se mueve. No sea cosa que terminemos en un “botones contra botones” y al final haya una guerra entre... bueno, a ver... no sé eh...

Republicano | Es increíble, mientras en todo el mundo se discute sobre cuestiones realmente importantes como los efectos del coronavirus en la economía, la baja en el precio del petróleo o el avance del marxismo cultural entre los youtubers, acá nos entreveramos con cuestiones menores como la suba de las tarifas o la venta de un avión. El virus que debería preocuparnos es el de la pequeñez intelectual, que contagió a casi todos, con honrosas excepciones, como Alberto Sonsol.

Nélida | Ese avión lo compró Tabaré Vázquez para llevarse al Caribe toda la plata que se robó!!!!!!!!!! ¿O dónde se piensan que está el templo más grande del mundo de los masones? ¡En la isla de Pascua, en pleno Caribeeeeee!!!

Líber | Qué fenómeno el cukito, vende el avión porque hay epidemia de coronavirus y durante los próximos cinco años no se va a poder salir del país. Antes de todo esto su plan era quedárselo e instalarle un jacuzzi. Me lo dijo una persona que sabe del tema porque tenía un jacuzzi. Una berretada china, se le rajó y le quedó tremendo barrial. No lo recomiendo.