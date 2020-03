Pájaro | ¿Este es el pelotudo que inventó los dibujitos esos de encontrar los barrios, las localidades y las bandas? Qué estúpido, por dios, arruinó todos mis grupos de whatsapp.

CienciaHoy | Está bueno que quienes tienen fe la expresen, pero también está bueno difundir lo que se sabe de la enfermedad, como para que la gente entienda lo que pasa con el Orthocoronavirinae, comúnmente conocido como coronavirus, y también en la otra subfamilia Coronaviridae. Considerando que hay genogrupos filogenéticamente similares de virus ARN monocatenario positivos envueltos y con una nucleocápside de simetría helicoidal, vamos a morir todos.

Roberto | 284 CASOS MÁS EN PORTUGAL, DESPUES DEL REPORTE DE LAS 12! DIFUNDILO GORDO VERDEEEE DEJÁ DE DESINFORMAR

Ana_Yoga_por_Skype | Basta de locura con esto, saben cuánta gente muere por día de hemorroides a nivel mundial? Más de 362.000. Y nadie dice nada, porque lo anal no vende, no paga. Pero nuestro organismo es solo uno y nuestro planeta también, así que es hora de ser realistas. Saben cómo saldremos de esto? Fortalecidos y viviendo en comunas agroecológicas en las que no existirá la muerte.

Uruguayo | Gordo Verde por instagram? Ya no queda un solo cheto que no haga daño? No sé, Agó Paez está envenenando sus cuadros, ahora?

Wilmar | La realidad me ganó hasta a mí, que miento con mucha imaginación. Era mucho si metía “mirá mi amor, no sabés lo que pasó. Un chino se hizo un refuerzo de murciélago y ahora no puedo salir de donde estoy ni ir a laburar”. Pero al final esas cosas son verdad y lo de que se me murió mi tía por segunda vez no me lo creyó!!! Está todo al revés.

Lucho | El Gordo Verde es un ídolo!!!!! Yo lo estoy siguiendo por instagram y las misas son buenísimas, es casi como estar en la iglesia. La única joda es que a mis hijos les tuve que desinstalar el Instagram, por las dudas. Nunca se sabe.

Covi_Sunca | A ver Gordo inútil, si querés servir pa algo parate debajo de los portones de Carrasco y no dejes pasar a ninguno de tus amigos que quieran venir para este lado. Con eso te ganaste el cielo.

Juana_vacuna | Bo, alguien que le diga a este salame que las pavadas que decía antes ahora no importan ahora porque hay una crisis. Ahora callate y correte que hay gente trabajando.

Fundamentalista | Pensar que Jesús caminó entre leprosos y a vos no te da ni pa chamullar entre viejos chetos resfriados.

María_del_socorro | Señores, el Gordo Verde es uno de los referentes morales más importantes del país. Aparte, es la combinación ideal de las dos grandes usinas de valores de nuestra sociedad: la Biblia y el rugby. Ahí está TODO.