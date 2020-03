La Cámara del Libro empezó a publicar el ranking mensual de más vendidos

A partir de este mes, la Cámara Uruguaya del Libro difunde la lista de obras más vendidas en las categorías ficción y no ficción. La novedad es producto del requerimiento de los medios, según el presidente de la cámara, Álvaro Risso.

Hasta ahora las preguntas sobre qué es lo que más se lee “no tenían una respuesta oficial y confiable”, dijo Risso, quien también aclaró cómo se confecciona la lista: “Tomamos las ventas de las cadenas de librerías más grandes del país, que ya venían confeccionando sus propias listas. pero de distribución privada. Las listas son cotejadas por la Cámara Uruguaya del Libro y de allí sale el orden de los más vendidos. Ante cualquier duda que pudiera surgir, siempre está la posibilidad de consultar a los propios editores, pero por el momento las librerías son la fuente de información utilizada”.

El ranking indica un orden relativo, pero no las cifras absolutas. “La Cámara se ha resistido a difundir números de ventas. Simplemente no le corresponde, pues es potestad de sus socios la utilización o no de los datos de sus ventas. Anualmente y desde hace casi 20 años, la Cámara entrega en una ceremonia pública a fin de cada año los Libros de Oro a los más vendidos en cada temporada. Las últimas ediciones de la entrega se han hecho en la sala Delmira Agustini del teatro Solís. Allí se dan a conocer los más vendidos del año, por lo que este ranking mensual es –si se quiere– un adelanto fraccionado de lo que vendrá”, aclaró Risso.

Los más vendidos de febrero

En no ficción:

El precio de la pasión, de Gabriel Rolón (Planeta) 22 escalones, de Lourdes Ferro (Planeta) Guía astrológica 2020, de Lourdes Ferro (Planeta) Horóscopo chino, de Ludovica Squirru (Ediciones B) Historia mínima del Uruguay, de Gerardo Caetano (Colegio de México)

En ficción:

El robo de la historia