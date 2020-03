Pedro Bordaberry informó que tiene coronavirus

Este domingo le confirmaron al ex senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry que tiene coronavirus. Él mismo dio a conocer la noticia por medio de un video que difundió en las redes sociales.

“No estuve en la China, no estuve en España, no estuve en ningún casamiento”, comentó, en referencia a la fiesta en Carrasco a la que asistió una mujer que portaba el virus.

Bordaberry volvió la semana pasada de Paraguay y, al parecer, se habría sentido mal inmediatamente luego de regresar, según pudo saber la diaria. “Me siento como si hubiera tenido una gripe un poquito más fuerte: me duelen las piernas; tengo un poquito de fiebre, no mucha... Me siento lo más bien”, comentó sobre sus síntomas.

El ex senador agregó que está encerrado desde el martes, cuando empezó a sentirse mal. Contó que al principio su médica pensó que era dengue. “Espero no haber contagiado a nadie, o al mínimo”, dijo, y aseguró que restringió la cantidad de personas con las que tiene contacto.