Mientras los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional organizan vuelos para repatriar a los uruguayos que están en distintas partes del mundo, un grupo de 65 uruguayos permanece varado en Europa en un crucero, sin saber cuándo podrán regresar.

Hugo Martínez, uno de los pasajeros, contó a la diaria que ayer de tarde partieron de Génova a Roma, donde está el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci, que tiene “mejores comunicaciones aéreas”. “Nosotros queremos que nos lleven a Montevideo”, dijo. Aseguró que más de 1.000 argentinos partieron entre sábado y este domingo a Ezeiza. Agregó que en el barco no ha habido ningún caso sospechoso de coronavirus porque no bajan desde hace 20 días. La última vez que salieron lo hicieron en Maceió, Brasil. “Cruzamos todo el Atlántico, no nos dejaron bajar ni en Tenerife, ni en Málaga, ni en Barcelona. Pasamos dos días en [el puerto de] Génova y los que bajan no vuelven. Estamos aislados como en una burbuja”, comentó. Aseguró que el grupo tuvo contacto con muchas autoridades: “Cada cónsul lo único que nos pide es la lista de pasajeros. Hicimos como cinco o seis y no pasa más nada”. Sobre el ambiente entre los pasajeros, dijo que “hay ansiedad, porque todos hicimos un programa que termina este lunes [por hoy] y deberíamos estar retornando”. “El gobierno uruguayo hasta ahora ha sido inoperante”, añadió.