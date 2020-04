Tras el retiro de Argentina de las negociaciones comerciales del Mercosur, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió este sábado un comunicado en el que asegura que no se afectarán los acuerdos concluidos ni la agenda para este año, además reafirma el compromiso del país con el rol del bloque “como plataforma de inserción internacional”.

El comunicado señala que la decisión del gobierno de Alberto Fernández, “no afectará los acuerdos concluidos con la Unión Europea (UE) y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por su nombre en inglés), ambos en etapa de revisión legal y cuya firma y remisión a los Parlamentos está prevista para este año.

“En lo que refiere a las negociaciones en curso con Canadá, Corea del Sur, Singapur y Líbano, la decisión argentina de no participación en las mismas no afectará la agenda prevista ni el objetivo de conclusión de estos procesos a fines de 2020. Asimismo, la decisión argentina no afectará los procesos exploratorios en curso y que podrían concluir en el lanzamiento de nuevas negociaciones comerciales del Mercosur, especialmente con Vietnam e Indonesia, ni los procesos de profundización de los Acuerdos en vigor con Israel, India y la Alianza del Pacífico”, señala cancillería.

La cartera anunció que en próximas reuniones los equipos negociadores diagramarán el nuevo calendario de rondas para este año, tomando en cuenta las dificultades generadas por la pandemia del covid-19 pero “mantendrá el firme objetivo de priorizar las negociaciones en curso y concretar el lanzamiento de nuevas negociaciones comerciales”.

Uruguay reafirmó que continuará con el bloque regional “como plataforma para la inserción económica internacional de sus Estados Partes”. “Por ello, continuará trabajando conjuntamente con Brasil y Paraguay para la pronta y eficiente conclusión de los acuerdos comerciales en negociación y la búsqueda de oportunidades para realizar nuevos acuerdos”.