Este sábado a las 20.00 Santiago Tavella dará un minishow en vivo por Instagram y Facebook

“Yo no me puedo quejar, porque cuando no estamos de viaje es el tiempo que tengo para estar en casa, y compongo mucho. Dentro de un mes no sé, pero por ahora estoy bárbaro”, contesta Santiago Tavella cuando se le pregunta cómo está viviendo el encierro voluntario. El bajista de El Cuarteto de Nos se define como un “bicho hogareño” y además, entre risas, cuenta que la reclusión tiene un punto a favor, aunque no sabe muy bien si para él o para su esposa: “Mi mujer es médica, entonces está trabajando. Yo no tendría ningún problema con que estuviera, pero reconozco que puedo llegar a ser un poquito insoportable, así que ella tiene un descanso de mí mientras trabaja”.

La gira de El Cuarteto de Nos, que seguía presentando su último disco, Jueves (2019), está parada, como casi todo el mundo. Por eso Tavella aprovecha para darle vida a su proyecto solista por medio de transmisiones en vivo por Facebook e Instagram, también como casi todo el mundo. “Es una buena manera de ir manteniendo al público interesado en las cosas que van pasando, hay buena respuesta. Aprendo sobre la marcha: recién ahora me di cuenta de que los live de Instagram tienen que durar menos de una hora, porque se cortaban y yo me preguntaba por qué, y seguía en Facebook”, cuenta.

En este momento Tavella anda preparando el vivo que hará dentro de un rato, a las 20.00, de una forma que le permita hablar, tocar, cantar y despedirse como es debido antes de que se cumpla la hora. En los minitoques el músico hace énfasis en su proyecto solista, Otro Tavella & Los embajadores del buen gusto, aunque como es él solo, sin la banda, se convierte básicamente en Otro Tavella. Es otro porque en su proyecto deja escapar al Tavella compositor y cantante que no tiene lugar en El Cuarteto de Nos, por eso, más que otro en realidad es el de casi siempre.

“Quiero que una categoría / en el porno se llame ‘amor’, / ahí al pibe primero no se le para, / porque la ama. [...] Hacen el amor y no cogen / porque no saben coger, / el chico acaba muy rápido / porque la ama mucho”, canta Tavella en “Quiero que una categoría en el porno se llame ‘amor’”, que a nadie le debe quedar dudas de que podría ser una canción de las guarras del viejo Cuarteto, pero es la segunda de Modernistas (2019), su último disco solista, el sucesor de Fuera de la realidad (2017) ‒ambos se pueden degustar por Spotify‒. En estas instancias por redes sociales Tavella mecha alguna canción de El Cuarteto de Nos entre su material solista, y trata de variar, algo que no le cuesta demasiado porque el público que está del otro lado de los celulares siempre pide esta, aquella o la otra.

El músico cuenta que le divierte tocar canciones viejas porque en general son de esas que no interpreta desde hace mucho tiempo, gracias a lo que él describe como “esa cuestión amnésica” de El Cuarteto en relación a todo el material anterior al disco Raro (2006). Tavella adjudica el olvido, en parte, a la gran diferencia ‒a favor‒ en el número de reproducciones que tiene el material más reciente en comparación con el viejo. “Después está esa idea de que ‘de esto no se puede hablar’, que yo realmente me la paso por el forro de las pelotas, me tiene totalmente sin cuidado. Si hay alguna canción que no la hago no es porque esté mal vista, sino porque me la puse a sacar y no me sale”, confiesa.

Para parir algunas de las canciones de Modernistas Tavella musicalizó textos de otros. Por ejemplo, siempre tuvo varias frases famosas de Oscar Wilde revoloteando por su cabeza, y un buen día, buceando por internet, encontró un compilado de aforismos del escritor irlandés y le cayó la ficha de que tenía que hacer algo con eso. Así nació la canción “¡Querés hacer el favor de callarte, por favor!”, en la que el músico despliega todo su tavellismo vocal, que le calza justo a los versos picantes de Wilde: “Nada como el amor de una / mujer casada, / aunque sea / algo de lo que ningún marido / tenga la menor idea”.

Tavella viene publicando videos de las canciones de su nuevo disco en su canal de Youtube. El último fue “Mi corazón está de paro”, en el que queda claro que el músico se divirtió, a puro bailecito por muchos rincones de Montevideo, bajo la dirección del brasilero Tiago Trindade, que le insistió a Tavella con que debía tener un video que lo mostrara moviéndose. “Es una de la cosas que más me dicen, incluso cuando canto con el Cuarteto, que no toco nada: toda la gente me habla de mis pasitos. Los videos previos que habíamos hecho quedaron buenos, pero el aspecto de mostrar esa faceta tan comentada me pareció que estaba buena”, cuenta.

De todos modos, en el vivo de hoy seguramente Tavella no haga ninguno de sus cómicos pasitos, porque tocar, cantar y además estar atento a los mensajes y al encuadre del celular ya es bastante. Mientras prepara lo que va a tocar ‒habrá sorpresas, como canciones del viejo Cuarteto que no quiere revelar‒, el músico dice que, como la mayoría, realmente no sabe qué va a pasar con todo esto que estamos viviendo ni cuánto va a durar, y agrega: “Hay mucha presión para que se retomen las actividades laborales, pero justo lo que tiene que ver con la música creo que va a ser de las últimas cosas que empiecen a funcionar. Me da esa impresión, pero espero que no sea así”.