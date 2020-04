Manini dijo que Cabildo Abierto no está obligado a votar toda la ley de urgencia

El senador y ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto, CA), dijo que en el texto borrador del proyecto de ley urgente consideración (LUC) se excluyeron propuestas hechas por su partido político.

“Con total libertad de conciencia vamos a votar en base a lo que pensamos. Y si hay algo que queramos agregar, tal vez se agregue. Si por razones que pueden ser entendibles no se quieren agregar, lo haremos por proyectos separados y específicos. Hay aportes nuestros que creemos que son buenos para la seguridad y otros temas importantes, que no fueron incluidos en esta ley”, dijo en una entrevista publicada este sábado por El Observador.

Manini aseguró que CA sólo está obligado “éticamente” a votar lo comprendido en el documento Compromiso por el país, un texto acodado por los partidos de la coalición multicolor en noviembre del año pasado.

Además, el senador defendió la gestión del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas (CA): “Está desempeñando el cargo con muy buena nota, haciendo las cosas como las tiene que hacer y manejando todos los hilos. Es indudable que ha tenido una reacción u oposición cerrada desde que su nombre empezó a sonar”.

El senador aseguró que Salinas es atacado por “los propios profesionales de la salud” y señaló que muchas de las críticas de la prensa y de los médicos, “vienen desde lo ideológico-partidario y no desde lo técnico-profesional”.

A raíz de la denuncia de unos vecinos que vieron al ministro en su casa del balneario Solís, Salinas declaró al diario El País que la acusación de no respetar las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública lo lastimaron: “Estoy bajo mil presiones, de sindicatos, prensa. Realmente, le regalo mi lugar. Ojalá que nunca en su vida esté en una posición como esta. Es un puesto de mucha responsabilidad, sí, y así lo ejerzo. Por eso me lastima y me duele”.

Sobre este episodio Manini aseguró que el ministro “reaccionó a un comentario de alguien que lo increpaba porque él había tenido que atender a un cuñado al que había tenido que llevarle provisiones a Solís. Se pasan determinados límites y eso fue lo que provocó su contestación, pero él está más firme que nunca, con más fuerza que nunca”.

En otro pasaje de la entrevista Manini aseguró que presentó todas las pruebas relacionadas a la confesión de a José “Nino” Gavazzo: “Se presentaron todas las pruebas. Pasa que… se las tiene en cuenta o no se las tienen en cuenta. Yo tengo la convicción de que las pruebas son contundentes”.