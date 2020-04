El presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, cuestionó el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) que comenzará a discutirse en el Senado el próximo martes. En una conferencia de prensa en la Huella de Seregni, el presidente de la coalición de izquierda afirmó que existe un “desfasaje” entre lo que “prevé la norma, para qué lo utiliza el mecanismo de urgente consideración y para qué efectivamente se utiliza”. “Hay un problema de contenido y constitucionalidad. Este va a ser el primer planteo que va a hacer el FA”, recalcó. También adelantó que en caso de aprobarse, promover un referéndum contra la LUC “está dentro del menú de lo posible”.

Para Miranda, la “inconstitucionalidad más importante” es que se utiliza un mecanismo previsto constitucionalmente para otro fin. “Por eso hablamos de abuso de poder”, agregó. Además, sostuvo que la urgencia abarca desde la “refinación de petróleo, el chorizo manufacturado o modificaciones del Código Rural para el destete de los corderos en los tambos. Que no sea necesaria la presencia del comisario en el destete. No es serio”. “La urgencia es la gente y no 500 artículos sobre 10 materias diferentes”, afirmó.

Al presidente del FA le da la “impresión” de que hay un programa de gobierno que busca responder “a algunas reivindicaciones sectoriales” y una cierta presión por “hacerlo rápido, hacerlo ya”. También afirmó que el gobierno decidió enviar cuanto antes la LUC porque “no tienen mucha confianza en la unidad de la propia coalición”. “No es el momento de presentar una ley de urgente consideración. Este proyecto aparece en una situación de emergencia sanitaria que provoca una emergencia económica y social sobre la que el proyecto no dice absolutamente nada”, sostuvo.