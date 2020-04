Presidente de ASSE dio su versión en el parlamento sobre pago de facturas al Círculo Católico

La polémica comenzó el jueves con una nota que publicó el semanario Búsqueda. La Gerencia General de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) solicitó a los directores y gerentes financieros de las unidades ejecutoras vinculadas que informaran de manera “urgente” sobre la situación “de las facturas pendientes de pago reclamadas por el Círculo Católico como proveedor”. Leonardo Cipriani, actual presidente de ASSE, y Eduardo Henderson, su gerente general, antes de asumir eran jerarcas de peso en esa mutualista.

La solicitud fue enviada por mail a todos los directores y gerentes financieros de todas las dependencias de ASSE (70 cuentas de correo), según pudo confirmar la diaria, y el asunto del mail era “Urgente, deuda con el Círculo Católico”.

Cipriani fue entrevistado ayer temprano por radio Sarandí y dio su versión sobre estos episodios: reconoció que el correo electrónico con el pedido existió, pero aclaró que por error de quienes lo redactaron, dos contadores del organismo, se atribuyó la orden a Henderson, cuando en realidad se trató de una solicitud del gerente administrativo de ASSE, Héctor Garbarino. Según Cipriani, Garbarino redactó ayer una larga explicación de lo sucedido y pidió disculpas. También dijo que presentó una denuncia ante la Fiscalía porque constataron que se creó un dominio falso (asse-uy.com) y que se enviaron correos en su nombre desde una cuenta falsa, aunque no especificó cuál sería el vínculo de estos episodios con el correo sobre la deuda con el proveedor Círculo Católico.

Unas horas después de esta entrevista con el periodista Ignacio Álvarez, Cipriani confirmó ante parlamentarios de la Comisión de Salud que Garbarino será removido de su cargo, aunque, según dijo, la decisión ya estaba tomada de antes y no tiene que ver con la divulgación del correo electrónico. Garbarino volverá a su responsabilidad como contador en ASSE y su lugar lo ocupará el contador Juan Behrend, ex director de Recursos Financieros del Piñeyro del Campo. Ayer la diaria se comunicó con Garbarino, pero el funcionario optó por no hacer declaraciones.

La visión del Parlamento

En el Parlamento la reacción fue inmediata. Los diputados Luis Gallo y Lucía Etcheverry (Frente Amplio, FA) y la representante colorada Nibia Reisch redactaron pedidos de informes pocas horas después de la publicación de Búsqueda. En diálogo con la diaria, Reisch dijo además que ese mismo día le “llegó una prueba que da por cierto que se había mandado el mail”. Subrayó que “esto tiene que ser aclarado” y que “llama un poco la atención” porque “hasta hace muy poco” ambos jerarcas estaban vinculados con el Círculo Católico”. Reisch agregó que en el período pasado integró la comisión investigadora de ASSE y que “siempre” busca “la transparencia y clarificar las situaciones”. “Por todo el trabajo que hicimos en el período pasado y por todo lo que se reclamó de transparencia y demás, entiendo que tenemos que seguir en el mismo camino”, finalizó la diputada.

Etcheverry, por su parte, dijo ayer a la diaria que Cipriani realizó una exposición oral “detallada y razonable” ante la Comisión de Salud, aunque, en su opinión, hay que esperar todavía la respuesta a los pedidos de informes para analizar toda la documentación disponible. En su pedido de informe, la diputada del FA solicita conocer qué medidas ha tomado ASSE “para evitar la configuración de conflictos de interés” y cumplir “cabalmente” con las disposiciones vigentes, particularmente las que establece la Ley 19.823, que declara de interés general el Código de Ética en la función pública, ya que “es de público conocimiento que el presidente y el gerente general de ASSE provienen del prestador privado presuntamente reclamante de pagos”.