Presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública pone en duda que haya “capacidad ociosa” para hacer test, como dijo Delgado

¿En Uruguay se están haciendo suficientes test por día para cuantificar los casos de coronavirus (covid-19)? Esa parece ser una de las preguntas que más resuenan por estos días. El sábado, en conferencia de prensa, Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, fue consultado por ese tema y contestó que “en realidad faltantes” de test “no hay”. Recordó que el protocolo para realizar el análisis establece que, ante una persona con síntomas, es el médico quien determina que se lo haga. Sostuvo, además, que “tanto en los laboratorios de los prestadores” como en los “laboratorios privados” hay “capacidad ociosa” para hacer los test.

El miércoles, el presidente, Luis Lacalle Pou, decretó que se incorpore el procedimiento de diagnóstico de coronavirus a los Programas Integrales de Salud (PIAS) y al Catálogo de Prestaciones definidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que “será indicado por [el] médico tratante del usuario, en aquellos casos en que el paciente presente un diagnóstico presuntivo” de covid-19 “y además, deberá ser autorizado por la Dirección Técnica del prestador”.

El decreto faculta al MSP y al Ministerio de Economía y Finanzas “a realizar el correspondiente estudio de costos de la técnica que se incorpora a través” de la norma, “así como promover los instrumentos reglamentarios a fin de establecer el pertinente financiamiento”.

En la conferencia de prensa, Delgado sostuvo que como “había capacidad ociosa y no se habían realizado” test, “se aprovechó para testear” a los pasajeros extranjeros del crucero australiano Greg Mortimer, que está varado en aguas territoriales uruguayas, a una hora y media del Puerto de Montevideo. “Uruguay ha sido muy solidario, pero cuidando a los nuestros. Estos [test] no los contabilizamos porque no son ciudadanos uruguayos, ese es el tema... pero son arriba de 200. O sea que son mucho más los test que se hicieron hoy [por el sábado]”, señaló.

¿Qué dice el SMU?

A su vez, el mismo día de la conferencia de prensa, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) emitió un comunicado titulado “¿Por qué no se realizan la cantidad de test diagnósticos (TD) que fueron anunciados y son necesarios?”. Según el SMU, “las causas por las cuales el testeo no está difundido hoy como sería deseable tienen que ver con una serie de factores que tienen como base la ausencia de una definición clara sobre a quienes debería realizarse”, y agrega que esa definición “no es clara ni para los médicos clínicos ni para las instituciones prestadoras”.

El sindicato sostiene que “la tecnología que se instaló es incipiente y recién está empezando” y además “no está libre para todo el sistema, y aunque la realización de TD fue colocada en el PIAS, aún no ha sido reglamentada y su uso queda a criterio de cada institución”. “En ese sentido, se han identificado dos contratiempos que impiden la normal toma de muestras para los test desarrollados: falta disponibilidad de medios de transporte e hisopos y de toda la logística que la toma de la muestra implica”, se agrega en el comunicado.

Ante esto, el SMU plantea algunas soluciones, como “implementar puestos de testeo ambulatorios” y “testeo domiciliario para quienes no puedan concurrir con vehículos, un sistema para el interior del país con cuatro centros de referencia de realización de miles de test, y una distribución del transporte hacia esos centros”. Además, “crear puestos móviles de testeo periódico para el área metropolitana en distintos barrios, donde las personas puedan movilizarse caminando en forma ordenada, sin aglomeraciones”.

Gustavo Grecco, presidente del SMU, informó en Twitter que se comunicó con Delgado por la “crisis sanitaria y logística de testeos” y que el sindicato fue convocado a una reunión “de coordinación técnica/operativa junto con el MSP, la Junta Nacional de Salud, prestadores integrales, entre otros, para el martes a las 9.00 en Torre Ejecutiva.

En diálogo con la diaria, Grecco dijo que “hay que tener un criterio muy claro, con pautas que todos” respeten para saber “exactamente a quién hacer el test o no, para no hacer test a personas que no nos reportarían beneficio y negárselo a quien sí tiene indicación”. “Esa pauta todavía no está. Entendemos que la cátedra de Infectología [de la Universidad de la República] y los expertos en el tema están tratando, y posiblemente hoy haya una pauta clara que todos podamos adoptar, pero integrar el test a la canasta de prestaciones del PIAS y que lo defina la dirección técnica de cada institución no es una pauta”, sostuvo Grecco. Agregó que “estamos en el escenario de pandemia”, con “el país paralizado” y “las directivas del MSP tienen que ser muy estrictas y claras”, por lo tanto, eso es lo que están “pidiendo”.

¿Capacidad ociosa?

En tanto, Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, dijo a la diaria que lo de la “capacidad ociosa” no lo ven “tan así, como lo planteó Delgado”, ya que, por ejemplo, tanto el Institut Pasteur como el Hospital Maciel están trabajando para quedar operativos y poder realizar test, “pero de ahí a plantear capacidad ociosa, todavía falta un poco”.

Agregó que cuando “los compañeros de la salud son pasados a aislamiento” tienen que “andar buscando en qué unidad ejecutora hay kits para poder hacerlos”, por lo tanto, “no hay una cantidad de kits como para hacer todos los test que habría que realizar”. Señaló que conoce el caso de una mujer con síntomas a quien en su mutualista le dijeron que “si no había tenido contacto con alguien positivo no le iban a realizar el test”, entonces, en ese caso “la capacidad ociosa queda totalmente de lado”, subrayó Pereira.

A su vez, Patricia Nava, presidenta de la Federación Médica del Interior, dijo a la diaria que hizo un revelamiento con colegas y “lo que queda claro es que la última pauta del MSP” para establecer “a quién hay que hacer los test fue acotada”. Señaló que es del 23 de marzo e indicaba que era “a pacientes con cuadros respiratorios graves que requirieran internación, o al personal de salud que tuviera sintomatología o a alguien que viniera del extranjero”. Agregó que el MSP, como organismo rector, debería “abrir el testeo, ahora que hay más disponibilidad y son los prestadores los que se hacen cargo”. Sostuvo que lo que se establece en el decreto del primero de abril “no ha llegado a todos los lugares que tiene que haber llegado”. “Esto tendría que bajar desde todos los prestadores, las direcciones técnicas, a cada uno de los médicos, que son los encargados de ver realmente a los pacientes con los cuadros respiratorios”, indicó.

En cuanto a la “capacidad ociosa”, dijo que, por ejemplo, los servicios de salud públicos tanto de Salto como Paysandú hacen los test en el Laboratorio de Virología del Centro Universitario Región Litoral Norte de la Universidad de la República, y que “no ha habido problemas”, pero “tienen una capacidad de 50 test por día”.

Por otro lado, Julio Martínez, gerente general de la Asociación Española, dijo a la diaria que esa mutualista hace “todos los test que los médicos indican, sin poner restricciones administrativas”, tanto para sus socios como para los afiliados a Gremca, y agregó que incluso pueden “hacer más”. Sostuvo que ayer quedaban “unos 1.000” test y “van a llegar más la semana que viene”.