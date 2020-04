Socialistas piden que gobierno revea negativa de cadena al PIT-CNT

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista (PS) emitió un comunicado con su opinión sobre la situación actual del país. Sobre la urgencia social en particular, entienden que el gobierno tomó “medidas adecuadas pero insuficientes”. Aseguran que existe “una necesidad imperiosa de garantizar un ingreso mínimo” a los trabajadores que vieron “muy mermados sus ingresos y no cuentan con una adecuada protección social”. Según el PS el “principal obstáculo para financiar y concretar esta medida” es la oposición del gobierno “a recurrir al aporte de los sectores empresariales más ricos”, lo que “revela una vez más su proyecto de clase”. Además, señala que el envío al Parlamento del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) “divide al país”, porque no se puede garantizar el debate social. Asimismo, para el PS la negativa a conceder al PIT-CNT la cadena nacional el 1° de mayo “desanda un camino de uso plural de ese instrumento e interfiere con una celebración fundamental para la democracia”.

También condena las recientes declaraciones del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos en referencia a las sentencias judiciales sobre militares. Según los socialistas, Manini “reivindica a violadores de Derechos Humanos y victimiza a agentes del terrorismo de estado, cuestionando la acción legítima del Poder Judicial sobre sus delitos”.