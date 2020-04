Guillermo lo dijo

"Una máquina de conseguir cargos". "Decir eso es un disparate, un horror. No es verdad. Yo no tenía ningún cargo en ese momento; si no, le hubiera mandado la renuncia. Lamenté no tener un cargo. Me parece que esas cosas no se pueden hacer, son falsas generalizaciones. Conozco un montón de compañeros del PS que tienen la principal virtud de un revolucionario, que es el desprendimiento. Es una salvajada de esas que suele decir Mujica sin mucha responsabilidad, porque es un agravio muy grande. Yo lo llamé a Lalo y le dije si querían contestarle. Y no querían darle importancia al asunto".

Tabaré. "Es un poco una creación del PS. Soy testigo de cuando José Pedro Cardozo y otros, en una reunión en Casa del Pueblo, le pidieron que se incorporara a la política, y él no quería, porque estaba metido en la oncología, su vocación. Le insistieron mucho y al final aceptó. Si ahora tuviera que citar a un gobernante socialista, no citaría a Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez es un progresista, es un hombre que perfectamente puede pasar por cristiano o por cualquiera de esas corrientes que integran el FA, pero no es un modelo de pensamiento socialista".

Autocrítica. "Una vez dialogaban Lenin y un camarada de apellido Beloj, quien le preguntó cuál era el peor enemigo de la revolución, y Lenin le respondió que era decirle amén a todo. Y eso es verdad, en todas las cosas. Las organizaciones verticales terminan anuladas, porque allí no existe la democracia interna y las posibilidades de aportes".

Posibilidades históricas. "El gobierno del FA no ha sido de cambios profundos. Ha sido de cambios a la uruguaya, y eso, de repente, no está mal. Pero todos queríamos un poco más y la militancia aspiraba a una transformación más profunda. Y no se pudo porque faltó participación y movilización del pueblo en la calle. Igual sigue pasando que el FA convoca y va todo el mundo, pero cuidado con desperdiciar eso".

Nicolás lo dijo

Socialistas en el gobierno. "El PS se ha convertido en el equipo de Tabaré Vázquez, y en los lugares más urticantes, como Ricardo Prato en la Dirección de Aduanas, Álvaro García en el Ministerio de Economía, o el Ministerio del Interior, desde el primer momento con José Díaz y después con Daisy Tourné. En los lugares más calientes siempre ha estado un compañero del PS".

Progresismo. "El plan estratégico del PS para transformar Uruguay incluye la construcción de hegemonía junto con fuerzas progresistas. Nuestro documento Democracia sobre nuevas bases claramente habla de la acumulación a partir de un bloque popular y progresista que defienda los intereses de la clase trabajadora".

Redes frenteamplistas. "Después de la elección hay que pensar cómo se incorpora toda esa gente a la estructura, sin marcarles la cancha. Desde las estructuras se critica a las redes por puro desconocimiento de cómo se genera este fenómeno. Los foros de debate virtuales de muchas de estas convocatorias tienen un contenido político de un altísimo nivel".

JSU. "Cuando llegué a la secretaría general de la JSU [Juventud Socialista del Uruguay] comprendí que gobernar y liderar no quiere decir decirle que sí a todo. Tengo muchos no y muy pocos sí, y tengo que saber direccionarlos".

Radicales y 26 de Marzo. "No estuvieron a la altura de las circunstancias. Todos hicimos sacrificios en este gobierno para no renunciar a principios. Un ejemplo claro es Guillermo, pero él no fue al PS a decir que había que irse del gobierno o del FA. Porque somos conscientes de nuestra responsabilidad de llevar adelante los cambios. Para mí el 26 se fue de mambo, y creo que dentro del FA hay sectores que también son radicales en sus planteos y que son mucho más serios que el 26 de Marzo, como el Partido Comunista".