Los diputados de Cabildo Abierto (CA) presentaron un proyecto de ley para obligar a los sindicatos a tener personería jurídica. La iniciativa, que tiene siete artículos, establece que las organizaciones de empleadores y trabajadores deberán tener un estatuto y presentarlo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Finalmente, el MTSS creará un registro de las organizaciones de trabajadores y empleadores con personería jurídica, que será público y cualquier persona puede solicitar copia del estatuto y de las autoridades electas.

Para Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, el proyecto, además de inconstitucional, es “bochornoso en términos de convivencia democrática. Es como que el movimiento sindical quisiera regir la vida de los partidos. Como mínimo, habría que hablar con los que conformamos sindicatos”, dijo.

“El problema es si el Estado puede tener injerencia o no sobre los asuntos gremiales. Hay países en el mundo que la tienen, pero hay países en el mundo en los que hay dictadura. En términos de seriedad jurídica, me parece que es muy débil el proyecto. No creo que tenga apoyo, no creo que los instrumentos democráticos del batllismo se deterioren por un proyecto de CA”, dijo Pereira. También dijo ser partidario de las personerías jurídicas, pero sólo si el sindicato es partidario de tenerla, no porque sea obligación. Indicó que para los sindicatos la personería jurídica es un problema, porque “hay que adaptarse a un estatuto tipo que nada tiene que ver con una organización sindical”.

El presidente de la central obrera considera que es una forma de alimentar el “odio burdo” contra el movimiento sindical. “Más allá de lo jurídico, hay una cuestión política, que es que en Uruguay las organizaciones se respetan. Subirse a los populismos baratos realmente no parece ser la receta para un diálogo constructivo”, agregó.