Crítico | Sí, sí, seguro, hay OVNIS prácticamente cada seis meses, y justo ahora que con la pandemia se abrió el portal cósmico que todo el mundo sabe, no son OVNIS. Nos tratan de estúpidos.

Nelson | @Crítico, no estoy de acuerdo, ahora no se da tanto. Antes había más OVNIS!! En la época de los programas de bloopers siempre había algún programa de OVNIS como para mechar. No tendrá que ver una cosa con la otra? Qué E.T. va a querer venir a este mundo en el que ya no hay bloopers, un mundo en que ya NO SABEMOS REÍRNOS DE NOSOTROS MISMOS?

Nelson | Y la B cuándo vuelve???? Vamo arriba, con el Cerri a más de uno le vamos a aplicar el tapaboca de carne JAJAJAJAJA!!!!!!!1111 En serio, gente, a cuidarnos entre todos, pero que vuelva la B

Enterado1993 | Ya fue el OVNI presencial, ahora es tele-ovni, ellos laburan a través de plataformas como tik-tok, que es 50% china y 50% de capitales de Ganímedes. SIn ir más lejos, la otra vez estaba haciendo un vivo Laura Raffo y tuvo contacto con ellos.

Pía_FHCE | @Enterado1983 Posta vienen por tik-tok? Qué lamentable, ya no sólo nos privan de nuestras corporalidades a la hora de construir grupalidad pedagógica en situacionamiento de presencialidad, sino que ya no podemos abrirnos a nuevas planetariedades sin mediación de tecnologías como esas aplicaciones. Es hora de preguntarnos: qué aplican las aplicaciones? Qué nos aplican? Cómo nos aplicamos a ellas?

Lírico | Tanto Zoom, tanto WebEX, tanto Mercado libre, genera OVIS idiotas. Los OVNIS son amigos, como lo dijo HG Well Being, pero con tanto rayo 5G propulsado por las computadoras en la humanidad, sus sistemas de navegación fallan y ahora son visibles y vulnerables. Va a pasar lo mismo con Papá Noel y los Reyes Magos. Están matando la magia, como dijo Ángel Cappa

Bancada 1001 | Buenas tardes. El lunes vamos a estar presentando en un vivo de Instagram desde el local “La sombra de Rodney” una serie de propuestas técnicas para prohibir la presencia de OVNIS durante la pandemia.

Votante crìtico del PERI | Que rápido descartaron que sean OVNIS!! Acá hay algo raro... ¿Qué dice el científico Radi? ¿Llamaron a Sixto Paz? ¿Es cierto que los pilotos de la Fuerza Aérea uruguaya tienen vértigo y por eso no vuelan? Sabían que no hay barbijos en Boizo Lanza? El de Brecha no pregunta estas cosas?

V_de_Vendetta | Primer acto: Gean Georges Almendras desaparece de Telenoche 4. Segundo acto: Raúl Sendic renuncia por corrupción. Tercer acto: aparecen Ovnis y desde el gobierno lo niegan. ¿Cómo se llama la película? Se llama: LOS URUGUAYOS SOMOS TODOS TREMENDOS CORNUDOS Y NOS MERECEMOS LO QUE NOS PASAAAAA!