Para promover a artistas nacionales en medio de la emergencia sanitaria, la sala Zitarrosa creó la movida “Mi canción, mi escenario”, un ciclo “en el que músicas y músicos nos muestran sus canciones de una manera especial”. Se puede ver en el canal de Youtube de la sala, sus redes sociales y también por la plataforma CREA del Plan Ceibal.

En la primera temporada del ciclo participan 15 artistas –Carmen Pi, Hugo Fattoruso, Papina de Palma, Malena Muyala, Ana Prada, Edú Lombardo, Guada Romero, entre otros– con videos grabados desde su casa. La mayoría tiene una introducción en la que los músicos hacen algún que otro comentario acerca de la canción que están por tocar.

Por ejemplo, Alberto Mandrake Wolf, antes de arremeter con “De tan libre”, del disco De (2008), de Los Terapeutas, explica los acordes de la canción y que decidió tocar esa porque en una parte dice “pensé en tantas cosas, / pensé en no pensar”. Mandrake confiesa que es el modo en el que está en estos días: “Pensando en muchas cosas pero tratando de no pensar, y que el día a día se encargue de todo”.

A su vez, Diego Rossberg interpreta “Mi revolución”, canción de su antigua banda, Cuatro Pesos de Propina, del disco Surcando (2013), y también explica cómo se toca, además de señalar que tiene como objetivo “convidar a que cada uno se sienta impulsado a encontrar guía, un sendero y herramientas para poder transformar el presente de uno”.

Maia Castro presentó “Simplemente”, que trata el tema del acoso callejero hacia las mujeres. “Era una temática que me venía dando vueltas en la cabeza desde hacía bastante tiempo, por situaciones personales que me había tocado vivir y también por ver lo que vivía mi sobrina adolescente en ese momento, en su barrio y transitando por la calle comúnmente. Mi preocupación particular se centraba, sobre todo, en cómo las mujeres transitamos distinto la ciudad por el hecho de ser mujeres: pensamos cómo nos vamos a vestir, por qué lugares podemos ir y por dónde no, y ese miedo e incomodidad constante que se da al cruzarse con grupos de hombres, que suelen gritarte cosas”, explica la cantante antes de interpretar su canción.

También hay material para los más chicos, ya que el último video subido, hace pocos días, está a cargo del dúo conformado por Jorge Bonaldi y Adriana Ducret, que interpreta “Cinco velas” y cuenta que es una canción para viajar –en barco–.