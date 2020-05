“Hace mucho tiempo que decimos que hay 3 izquierdas: la izquierda idealista, sensible a los problemas sociales (con la que coincidimos); la izquierda 'caviar', preocupada en hacer negocios; y la izquierda 'sorista' de la que nos habla (Hoenir) Sarthou en este excelente artículo”. Así decía el tuit que publicó el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, el sábado en su cuenta Twitter, en referencia a la columna “El hombre que alquiló a la izquierda”, publicada en el semanario Voces.

Hace mucho tiempo que decímos que hay 3 izquierdas: la izq. idealista, sensible a los problemas sociales (con la que coincidimos), la izq. “caviar”, preocupada en hacer negocios, y la izq.“sorista” de la que nos habla H.Sartou en este excelente artículo



https://t.co/jQNkIRzlMh — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) May 2, 2020

Hoy, el senador retomó su tuit y preguntó al respecto en su perfil: “¿Nadie de izquierda desmiente lo que dice Sarthou?” y continuó: “Los 'caviar', acostumbrados a la buena vida, seguirán en sus negocios apoyando cualquier causa”. “¿Pero los idealistas, no tienen nada que decir? ¿El 'Sorismo' también los absorbió?”, agregó.

Quien le respondió fue el ex candidato presidencial por el Partido Verde Animalista (PVA), Gustavo Salle, pero no solamente le dedicó varios mensajes, sino que invitó al senador de CA a debatir sobre izquierda y derecha. “General, ¿usted quiere debatir conmigo sobre derecha e izquierda? No dudo que sería un aporte esclarecedor relativo a la interpretación de la realidad”, escribió el abogado penalista.

Salle siguió con varios comentarios al ex comandante en jefe del Ejército. Entre sus comentarios le preguntó al senador quién representa la “izquierda idealista” en su “particular visualización del espectro ideológico” del país y de qué lado se posiciona ante el “enemigo de la humanidad” que representa la “cleptocracia (fundamentalmente financiera)”. “Yo lo veo integrando un gobierno que siguiendo el modelo forestal celulósico,le entrega el país a un banquero”, le dijo.

Además, el líder del PVA le escribió al senador: “Usted fue elegido comandante en jefe del Ejército por un gobierno autoproclamado de izquierda, luego, creo un partido calificado por los autoproclamados de izquierda, como militarista de derecha y finalmente integra una coalición calificada de derecha”.