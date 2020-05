Ya pasaron 70 días desde que Luis Lacalle Pou recibió la banda presidencial en la plaza Independencia. En estos meses el nuevo coronavirus se instaló en el país, el gobierno envió la ley de urgente consideración al Parlamento y designó a la primera línea de las empresas públicas y entes. Sin embargo, el cuadro de los entes todavía no está completo.

La segunda tanda de designaciones está pausada por la interna del sector Batllistas (Partido Colorado, PC), informaron a la diaria fuentes coloradas. Antes de asumir, el entonces presidente electo había resuelto que la participación de los socios de la coalición en las empresas públicas se definiría en función de los votos obtenidos en las elecciones de octubre. El PC, que hizo la misma división en su interna, tiene casi pronta la nómina para los distintos organismos y empresas estatales. Pero mientras Ciudadanos, el sector liderado por Ernesto Talvi, y Tercera Vía, la agrupación de Gustavo Zubía, tienen la nómina definida, hasta ayer de noche las negociaciones en Batllistas Unidos estaban trancadas. El sector Batllistas, liderado por el ex presidente Julio María Sanguinetti, y Uruguay Batllista, encabezado por José Amorín Batlle, no habían llegado a un acuerdo sobre la distribución de cargos.

El PC tiene que designar a los representantes de Antel, OSE, UTE, Banco de Previsión Social, Comisión Administradora del Río de la Plata (CARU), Comisión Administradora del Río de la Plata, Unidad Nacional de Seguridad Vial, Banco República, AFE, Banco de Seguros del Estado, Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Corporación Nacional para el Desarrollo y el Correo.

En la espera

“En la espera, aguardando que la venia se envíe al Senado”, responde Edgardo Ortuño, que se incorporará al directorio de OSE en representación del FA. El dirigente de la Vertiente Artiguista lamenta que el proceso de nombramiento todavía no se haya concretado: “Sobre todo porque estos son tiempos claves para la planificación presupuestal de los organismos. De acuerdo con la información que tenemos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ya mandó información al respecto y lamento no poder estar ya participando en esa discusión, desde nuestro rol de contralor y aporte a la gestión”.

Ortuño confirmó que de los 34 nombres que presentó el FA sólo uno asumió su cargo: Ignacio Berti, que el 28 de abril se integró al directorio del Banco Central del Uruguay, junto al vicepresidente, Washington Ribeiro, y el presidente, Diego Labat.

En los demás casos, según Ortuño, el gobierno optó por nombrar al presidente y generar mayoría con el cargo que tenían los partidos de la coalición en el período anterior.

“Es la fórmula que han encontrado para garantizar la gobernabilidad. ¿Por qué no lo han hecho? No lo sabemos y puede haber varias hipótesis, pero es algo que debería responder el gobierno. En todo caso, si hubiera dificultades en la negociación dentro de la coalición, eso no obstaría para que se hubiera cumplido con el FA, en la medida en que el FA cumplió con la votación de las venias en el Senado”, reflexionó Ortuño.

Para el ex diputado Jorge Pozzi, que será el representante frenteamplista en la Administración Nacional de Correos, el gobierno no mandará las venias de la oposición hasta que resuelva sus designaciones. “Está clavado, quedan embretados, los presidentes de los entes tienen doble voto, pero mientras no designen a los vicepresidentes y se mantengan los que ya están en funciones no creo que voten las nuestras. Hay que ver en qué están ellos en el reparto: capaz que tuvieron problemas para conseguir gente que agarre viaje”.