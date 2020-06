El corto animado Cobweb (Telaraña), así como sus hermanos, contagia la libertad que uno siente al manchar una hoja con un garabato, con un error, con un dibujo. Esas líneas que rayamos para distraernos mientras hablamos por teléfono o durante una clase aburrida se vuelven lo principal en el mundo de Wiep Teeuwisse. Todo se trata de darles forma a los sentimientos.

Cobweb es un relato ilustrado sobre la memoria y la transformación a través de un acercamiento íntimo. Es la aventura de una abuela tratando de recordar los momentos de su infancia, la representación de una mente intentando cazar recuerdos para no olvidar.

Sobre esta obra, conversamos brevemente con Teeuwisse, animadora recibida de la universidad HKU en Utrecht, proveniente de Leiden, una ciudad costera de los Países Bajos.

Es una constante en tu trabajo que las transformaciones y los movimientos de las formas sean los que cuentan la historia. Por ejemplo, una muchacha está comiendo tallarines y ese mismo dibujo termina convirtiéndose en una escalera. ¿De dónde viene esa forma de movimiento en tu trabajo y por qué animaste Cobweb con este recurso?

Quise mostrar la fragilidad de los recuerdos por medio del diseño y de la manera en que fueron animados. Ya la visualización de usar solamente una línea simple coincidía con el estado básico de lo que quedaba de los recuerdos, su vestigio, parecido a tener solamente algunos huesos de lo que una vez fue un ser humano completo. Mediante la continua transformación de un momento en otro quise mostrar la inestabilidad de los recuerdos.

Veo en tus trabajos la capacidad de crear y hacer sentir las emociones con tus historias. En el caso de Cobwebs, el corto se presenta hacia el espectador como un relato íntimo. ¿Cómo creaste la voz over del corto?

La idea se originó porque la memoria de mi abuela comenzó a desvanecerse por ese entonces, aunque era, de todos modos, mucho mejor que la de la mujer en el film. Se me ocurrió la idea de los recuerdos transformándose y escribí un monólogo sobre eso; pensé que sería realmente hermoso si mi abuela pudiera ser la voz narrativa. Sin embargo, como ella era muy olvidadiza y no era actriz, resultó ser muy difícil darle indicaciones sobre cómo decir las líneas. Quedó bastante confundida, lo cual paradójicamente sirvió mucho para la narración, porque lo hizo sonar bastante real. Pero en verdad no fue planeado de esa forma, fue un accidente afortunado gracias a mi abuela.