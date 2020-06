El ex secretario de Derechos Humanos de Presidencia, Nelson Villarreal, se refirió a la designación de su sucesora Rosario de Lourdes Pérez Perdomo, quien fue procesada con prisión en 2008 por un delito de frustración de pago de cheques y sostuvo que “no parece reunir el perfil necesario para el cargo. Me pregunto cómo se prepararon para ganar y no para gobernar”, escribió en su cuenta de Twitter.

También cuestionó las publicaciones en Facebook por parte de Pérez Perdomo. La nueva secretaria de Derechos Humanos compartió una publicación con imágenes de personas y la leyenda “Asesinados por Tupamaros”. “Casi un centenar de muertos por la guerrilla mafiosa del Uruguay de esos casi 30 civiles. ¿Quién los recuerda? Quién los reivindica para un verdadero NUNCA MÁS”, decía el posteo compartido, según informó Revista Martes. Luego este y otros posteos fueron borrados de su cuenta.

Presidencia de la República confirmó a Rosario Pérez en la Secretaría de DDHH. pic.twitter.com/8Dd9yy1Dza — Revista Martes (@RevistaMartes) June 27, 2020

Para Villarreal, la “sucesora en la Secretaría de Derechos Humanos viene con un relato que no comprende que la primera responsabilidad en la violación a los derechos humanos está en el Estado y que confundir en lo que se origina el terrorismo es no resolver la violencia. Veremos cómo se justifica la decisión”, escribió.

Pero este no es el único posteo de ese tenor. En setiembre de 2013, compartió una nota de El Observador que se titulaba “Falta mano de obra también en los trabajos no calificados”, y opinó: “Yo me pregunto porque entonces hay tanto plan social en la vuelta ??? Será porque es más fácil que te den a cambio de un voto que laburar???[sic]”, escribió. En otra publicación de noviembre de 2012 escribió: “Estamos en el horno”, tras compartir un artículo de El Observador, con el titular “FA modera ley que endurece penas a menores”.

Pérez Perdomo no sólo criticó al FA, también arremetió contra la vicepresidenta Beatriz Argimón, antes de asumir su investidura, en un posteo en Twitter, el 14 de febrero de este año, que en la noche de este domingo fue borrado: “A la Sra Vicepresidente no le gusta el perfil de @jorgewlarranaga para Interior. Claro ella avalo un Ministro que reconoció ser “políticamente " Responsable de homicidio ( Insp.Leoncino) Debería examinarse a sí misma un largo tiempo antes de pensar en juzgar a otros”, escribió.

Este sábado la diaria informó que la nueva secretaria de Derechos Humanos es militante del sector Por la Patria del Partido Nacional, liderado por el senador Jorge Gandini. Tras trascender su designación, Pérez Perdomo se comunicó con dirigentes políticos para informar que podría volverse público su pasaje por la cárcel y aclarar que si bien estuvo presa, fue sobreseída y no contaba con antecedentes penales.