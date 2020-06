Camilo_IPA | Ya lo dijo Lenin hace más de 150 años: la religión es el opio de los pueblos. Por eso, si queremos que la religión no siga dañando a las sociedades, debemos LEGALIZAR EL OPIO!!! #LegalizeIt #queArdanLasIglesias #MasOpioYMenosProzac #MartinBuscagliaMiReligion.

Liberal | Soy batllista de toda la vida y creo que la religión jamás puede estar por encima del bienestar de la población, y mucho menos pretender que las decisiones del gobierno respondan a los caprichos de las iglesias. Pero la realidad hoy por hoy indica que la lucha por la libertad individual y contra el totalitarismo marxista nos llevó a aliarnos con sectores que tienen posturas diferentes a las nuestras, así que decidí bautizar a mi hijo. Si no abren las iglesias, me cagan la fiesta. Ya me clavé contratando un mago, que después me enteré de que es demasiado satánico para un bautismo, ahora no me hagan clavarme también con el whisky y los saladitos.

Maruja | Claro, las misas las prohíben, porque supuestamente son un atraso. ¿Y las ceremonias umbandistas no las van a prohibir? ¿Esas no son un atraso? Si los ritos umbandistas no fueran una estafa, Peñarol saldría campeón todos los años, porque la cantidad de gallinas que sacrificaron ahí Susana Pereyra y Eduardo Bonomi alcanzaría para alimentar DIEZ COMEDORES ESCOLAREEEEESSS!!!!

Sofi | Totalmente de acuerdo, @Maruja. Y agrego: ¿qué pasa con las orgías? Ah, no, me olvidaba, como el señorito Christian di Candia confesó haber participado en orgías, las orgías están permitidas. Misas sí, orgías no. Lo más triste es que eso es lo que les enseñan a los chicos en las escuelas. ¿Dónde está la laicidad? A ver, ¿a nadie le llama la atención que JUSTO CUANDO GANA LA COALICIÓN MULTICOLOR Y ESTÁ A PUNTO DE TERMINAR CON LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN LAS ESCUELAS, SE SUSPENDAN LAS CLASES? Los uruguayos somos unos guampudos y nos merecemos lo que nos pasa.

Teniente_retirado | No te metas con Sturla, Di Candia. A él lo respalda Dios, que creó el mundo en seis días, y a vos te respalda Daniel Martínez, que hizo mierda las calles de la ciudad en un par de semanas y todavía no las pudo arreglar. Zafá de ahí. Si no lo hacés para salvar tu alma, por lo menos hacelo para salvar tu carrera política.

Anarko | JAJAJAJ... Los progretas no se salen del libreto jamás. Atacan a las iglesias, al interior, y a cualquier cosa que contradiga su visión soberbia y políticamente correcta de la sociedad. ¿Se piensan que el feminismo, el café orgánico y la reivindicación de la identidad charrúa nos van a salvar de la catástrofe? No, no y no. Lo único que nos puede salvar de la catástrofe es EL NAZISMO. Pero como es políticamente incorrecto, parece que no se puede decir.