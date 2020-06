El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se manifestó este viernes respecto de la situación de abuso policial en la que un funcionario asesinó a un perro y agredió a un hombre en la plaza de Mateo Vidal y Agustín Abreu, en el barrio La Unión, en Montevideo.

Larrañaga dijo que fue “un procedimiento policial mal hecho”. “Como ministro del Interior respaldo a la Policía, al buen accionar de la Policía, dentro de la Constitución y dentro de la ley. Por lo tanto, el episodio que vinculó a la Policía con la muerte de un perro y el maltrato a una persona en situación de calle no puede contar con el silencio del Ministerio del Interior (MI)”, señaló.

También remarcó que se tomaron acciones urgentes: a pedido de Larrañaga, el jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, inició un sumario administrativo a cinco funcionarios policiales y decidió “separar del cargo con suspensión de haberes a uno de ellos”. Comentó también que el tema está en Fiscalía y que también está actuando Asuntos Internos del MI para esclarecer estas responsabilidades.

Finamente, pidió disculpas: “No tengo ningún impedimento para expresar que me apena este tipo de situaciones. Me duele este tipo de situaciones como ser humano y como responsable del MI. No tengo ningún inconveniente tampoco en solicitar las disculpas del caso en nombre del MI”.