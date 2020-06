Parece que fue anteayer, pero el último festival Pilsen Rock se hizo hace diez años, en la Rural del Prado. Fue el primero que tuvo lugar en Montevideo y no en Durazno, y quizás por ese cambio de locación, que rompió con la descentralización, y las entradas más caras, fue también el último. Pero hace pocos días se anunció que el festival volverá, aunque en forma “virtual”, para colaborar con la industria musical, que, como se sabe, se vio seriamente afectada por la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de coronavirus.

Todavía no están confirmadas las bandas que participarán, pero sí que será el sábado 18 de julio a partir de las 22.00 (según fuentes de la organización, no faltarán las bandas grandes de casi siempre, como La Vela Puerca y No Te Va Gustar). Se transmitirá por el canal de Youtube de Pardelion Music, que es el productor del festival, por Canal 10 y en FM Del Sol. Además, se promete que próximamente se anunciarán novedades sobre “nuevas formas de poder disfrutar de este evento”.

En la gacetilla de prensa se señala que “parte de lo recaudado será donado para las acciones solidarias que lleva adelante el colectivo de productores, managers, salas y agentes de prensa Uruguay es Música, que busca ayudar a los artistas y técnicos que debieron suspender sus actividades desde que se declaró la emergencia sanitaria”.”A través del Pilsen Rock, los uruguayos podrán apoyar a los integrantes de esta industria local, para que la música nunca deje de sonar”, se enfatiza en el comunicado.

El Pilsen Rock dio su puntapié inicial en 2003, en el Parque de la Hispanidad de Durazno, en medio de la incipiente ebullición de una nueva camada de rock nacional, con entrada gratuita. Se esperaban cerca de 10.000 personas y terminaron yendo 40.000. La edición del año siguiente superó esa cifra y la de 2005 atrajo a más de 100.000 personas, lo que es hasta hoy un récord de asistencia de público a un show musical en nuestro país.

A partir de la edición de 2006 se empezó a cobrar entrada (50 pesos más tres tapitas de Pilsen), y luego se hicieron dos festivales más en Durazno, en 2007 y 2009. En 2010 fue la última edición, como ya se mencionó, y se hizo tanto en la Rural del Prado como en el Teatro de Verano. Aquella última vez hubo menos bandas en la grilla, pero contó con dos platos fuertes anglosajones: Pixies y Queens of the Stone Age (y el recordado toque del argentino Andrés Calamaro, en el que su ida y vuelta con el público no fue muy protocolar que digamos).

La gacetilla del evento también señala que “esta acción solidaria de cerveza Pilsen, de Fábricas Nacionales de Cerveza, se suma a las realizadas hasta el momento por la compañía, en el marco de su Programa Valor, creado con el objetivo de contribuir a reducir la inequidad social en la comunidad, ampliando y adaptando sus focos en educación y empleo al contexto actual, aportando también en alimentación y salud”.