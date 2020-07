“Vamos a presentar un proyecto de ley que es muy sencillo”, dijo a la diaria César Vega, el único diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI). Se trata de una iniciativa de la que viene hablando desde la campaña electoral, para prohibir los agroquímicos tóxicos. El diputado dijo que, como en el texto legislativo no se puede usar el adjetivo “tóxicos”, el proyecto establecerá que se prohíban todos los agroquímicos que son ilegales en Estados Unidos, Europa y Japón. Según Vega, el proyecto no los detallará, pero son cerca de 20 productos que se usan actualmente en Uruguay.

“Me gusta que la gente hable del asunto. Van a decir: ¿entonces, el glifosato está prohibido? Y contesto que no, que va a caer cuando caiga en Estados Unidos, Europa y Japón, que será dentro de unos tres años. Cuando esto esté en la consideración de la gente, yo mismo voy a decir cuáles son los productos que se están usando acá y no se usan allá, pero el proyecto no lo va a decir porque no tiene porqué decirlo”, señaló Vega.

El diputado recordó lo que sucedió en diciembre de 2019, cuando en Italia fue rechazado un contenedor con 23 toneladas de naranjas uruguayas por residuos de Fentión, un pesticida que está catalogado como Clase II por la Organización Mundial de la Salud, lo que implica que es “moderadamente peligroso” para la salud humana y el medio ambiente. Vega señaló que si en ese momento hubiera estado vigente el proyecto de ley que quiere presentar, el Fentión no hubiera causado problemas, ya que está prohibido en esas regiones. “Y así con otros productos. Después, en la medida en que un producto va cayendo, cae automáticamente en Uruguay”, sostuvo Vega.

El diputado dijo que presentará el proyecto luego de que se vote la Ley de Presupuesto y que ya lo tiene hablado “con bastante gente” dentro del Parlamento, que en general “le da para adelante”, tanto de la coalición de gobierno como del Frente Amplio (FA).

Cabe recordar que en mayo de 2019 los entonces diputados Eduardo Rubio (Unidad Popular) y Darío Pérez (FA) presentaron un proyecto de ley para prohibir específicamente los agrotóxicos insecticidas, formulados en base a neonicotinoides, en particular el Imidacloprid, el Acetamiprid, la Clotianidina y el Tiametoxan” -en total, eran más de una docena-. Pero el proyecto quedó estancado en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la cámara baja y en marzo de 2020 se archivó.

Según Vega, su proyecto entrará por la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, que él integra, así que su tratamiento le va a resultar “bastante más fácil”.