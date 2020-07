El Frente Amplio (FA) comenzó a realizar un análisis pormenorizado del contenido aprobado de la ley de urgente consideración (LUC), según dijo este viernes el presidente de esta fuerza política, Javier Miranda, tras la reunión de la Mesa Política de la coalición de izquierda. “Estamos analizando la ley e intentando hacer conocer las malas políticas que impulsa la LUC, este el centro del debate del FA y no otros mecanismos, no es lo que se debate hoy”, sostuvo Miranda, explicando que por ahora la fuerza política no se encuentra discutiendo acerca de la posibilidad de recolectar firmas para convocar un referéndum ni de la promoción de recursos de inconstitucionalidad contra sus artículos.

Miranda resaltó que las políticas contenidas en la LUC son “regresivas y van a afectar a la gente en su vida cotidiana”, y es por eso que se busca “identificar puntos particularmente graves de una mala ley”. El proceso, explicaron participantes del encuentro, pasa por agrupar la norma en “temáticas” y luego caracterizar “políticamente a la ley” para informar a la población acerca de la gravedad de su contenido. En el FA, no obstante, se entiende que muchos de los aspectos más duros de la ley fueron dejados por el camino durante su tratamiento legislativo.

Miranda sostuvo que la LUC reflejó el “proyecto político” que acordó la coalición, que “se nota que es electoral, débil, de papel”. “Ahora aparece el programa oculto que tenían, y cuando decían que estaban preparados, no lo estaban”, sostuvo.

El presidente del FA, además, se refirió a las elecciones departamentales y subrayó que tras un pedido de acceso a la información pública de un edil del FA en Cerro Largo, se comprobó que la Intendencia de ese departamento pagaba sobresueldos a esos alcaldes, lo que calificó como un “escándalo”. “Esto se suma al escándalo [Agustín] Bascou, al nepotismo en Artigas y un Partido Nacional que finalmente respalda la candidatura de [Carlos] Moreira”, subrayó.