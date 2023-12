La agencia de meteorología de Brasil, Metsul, emitió un comunicado en el que advierte de un “ciclón extratropical” que este lunes afectará la costa de Rio Grande do Sul, al este y sureste del estado y pasará por la tarde a territorio uruguayo.

Según Metsul, “una zona de baja presión avanza entre la madrugada y la mañana de este lunes hacia Rio Grande do Sul. Por la tarde, la baja presión se profundizará rápidamente en la costa de Rio Grande do Sul y continuará intensificándose por la noche hasta el este del estado y a Uruguay, desplazándose hacia el este”. Para el martes se espera que el ciclón extratropical “se organice y gane fuerza, pero se irá alejando del continente y terminará la jornada muy lejos de las costas del sur de Brasil, operando en mar abierto en el Atlántico Sur, sin representar ningún riesgo al área continental”.

El mayor riesgo que presentan los ciclones, según Metsul, son las tormentas, que pueden llegar a ser puntualmente severas con vendavales. En particular los vientos fuertes están pronosticados para el sur de Brasil, Argentina y Paraguay, aunque en toda la zona afectada por el ciclón, “pueden producirse eventos localizados de lluvias muy intensas en un período corto con acumulaciones muy elevadas, capaces de generar inundaciones”.

Según recuerda la agencia brasilera, 2023 fue un año marcado por ciclones de alto impacto al sur de Brasil. Además, señala que es poco común que se formen ciclones en esta época del año en estas latitudes, ya que por lo general “los ciclones se vuelven más frecuentes en latitudes medias del hemisferio norte, mientras que en el sur tienden a concentrarse más cerca de la región antártica”.

“La época más favorable del año para los ciclones en las costas de Uruguay y Rio Grande do Sul es entre mediados de otoño y mediados de primavera, especialmente en invierno, cuando estas espirales de baja presión en el Atlántico Sur impulsan masas de aire frío hacia Brasil”, destaca Metsul y agrega: “aunque son mucho menos comunes a finales de año, las formaciones ciclónicas durante el período navideño no son inéditas: hace 28 años, en vísperas de Navidad, un vórtice ciclónico sobre el continente fue responsable de volúmenes extremos de lluvia en el este de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, con graves consecuencias”.