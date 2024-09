Las últimas novedades de peso en la campaña electoral provienen de conflictos no resueltos –o mal resueltos– en los últimos meses. Tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional atraviesan momentos de desencuentros internos que tienen origen en decisiones tomadas hace un tiempo.

En varias instancias, el Frente Amplio fue postergando una discusión interna acerca del plebiscito sobre la seguridad social y, finalmente, dejó en libertad de acción a sus sectores. La recomendación explícita, durante las elecciones de junio, fue no hacer del tema un asunto de campaña, y se logró. Pasada esa instancia, las distintas fuerzas, de maneras diversas, comenzaron a hacer campaña por el Sí o por el No. La semana pasada, un grupo de profesionales se manifestó con argumentos por el No y eso derivó en duras acusaciones por parte de los promotores frenteamplistas del Sí.

El jueves, durante un acto de campaña por el Sí, el orador principal, Marcelo Abdala, del PIT-CNT, pasó al plano de los insultos, a pesar de que se trata la postura que mantienen el candidato del Frente Amplio a la presidencia, Yamandú Orsi, la candidata a la vicepresidencia, Carolina Cosse, y un grupo de sectores (el Movimiento de Participación Popular, Convocatoria Seregnista, la Vertiente Artiguista, entre otros) que, tanto en las elecciones de junio de este año como en las de octubre de 2019, resultaron ampliamente mayoritarios en la interna frenteamplista.

La noche de las elecciones internas, por otra parte, resultó impactante la irrupción de Valeria Ripoll como compañera de fórmula de Álvaro Delgado, no sólo por su perfil de recién llegada al Partido Nacional, sino porque implicaba desplazar de ese lugar a Laura Raffo, la segunda candidata más votada. Si bien durante los últimos tramos de la campaña se insinuaba que la economista necesitaba alcanzar un piso de votos para ser candidata a vice, su inmediato descarte sembró malestar.

La baja votación de la lista 71, principal apoyo de Raffo en las internas, también tuvo otras consecuencias: todo indica que no conseguirá más que un senador en las próximas elecciones, y su principal figura, el exministro Luis Alberto Heber –la otra era el exsenador Gustavo Penadés, ahora encarcelado por delitos sexuales contra adolescentes– no quiere perder ese lugar. Raffo fue nuevamente desplazada y el viernes se desvinculó de la lista 71, lo que abre un panorama incierto no sólo en la interna del herrerismo, sino en las perspectivas a corto plazo del Partido Nacional.

