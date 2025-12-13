Va terminando 2025 y hay algunas incógnitas despejadas, pero también otras que se trasladan con una fuerte carga hacia el año próximo.
El oficialismo frenteamplista logró superar la prueba de no contar con mayoría propia en la Cámara de Representantes, en algunos casos con resultados favorables y en otros evitando, por lo menos, los adversos. El ejemplo más claro en el primer grupo fue la aprobación definitiva del proyecto de presupuesto quinquenal, con amplio apoyo en Diputados.
La contracara fue que los partidos integrantes de la anterior coalición de gobierno pasaron el año sin éxitos parlamentarios, en gran medida porque no lograron consolidar lineamientos comunes. De esa cuestión se ocupa nuestro editorial y esta semana, por ejemplo, el tono tremendista de la interpelación a la ministra de Defensa Nacional por el tema del contrato con Cardama contrastó con la mencionada aprobación del proyecto presupuestal, al tiempo que hubo discrepancias entre colorados y nacionalistas acerca de dos proyectos relevantes: el de ingresos a las intendencias y el que busca reforzar la prevención del lavado de activos.
El Poder Ejecutivo organizó el monitoreo futuro de sus compromisos, en la última reunión del Consejo de Ministros este año se fijaron metas para la primera mitad de 2026, y la senadora Blanca Rodríguez les pidió a los desconformes con la gestión de este año que le den “un poco de tiempo” al gobierno, que a su entender “no ha cometido ningún error fundamental”.
También tuvo que ver con las relaciones entre el oficialismo y la oposición un debate sobre la posibilidad de que el senador Andrés Ojeda, secretario general de Partido Colorado, hubiera violado la Constitución y debiera ser destituido. Consultado el servicio jurídico del Poder Legislativo, opinó que no corresponde la destitución y Ojeda dio el asunto por concluido, pero en el Frente Amplio no se piensa lo mismo.
También pasó en estos días
- El ministro de Economía, Gabriel Oddone, reiteró su oposición a la propuesta de establecer una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas para mitigar la pobreza infantil.
- El Ministerio de Ambiente autorizó la prospección sísmica de yacimientos petroleros submarinos, con un aumento de condicionamientos que no le agradó a las empresas interesadas.
- Fiscalía archivó la denuncia por presuntas licencias sindicales irregulares en Secundaria, presentada por legisladores del anterior oficialismo.
- Sindicatos y empresas presentaron un proyecto conjunto para fortalecer el sector industrial.
- Netflix anunció la compra de Warner Brothers por 82.700 millones de dólares.
- En Australia comenzó a regir la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años.
Para leer con tiempo
- Reaparecen las incomodidades al trabajar temas de género con adolescentes de Secundaria.
- Campañas y actores en la negación del terrorismo de Estado regional.