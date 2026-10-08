“Son excelentes noticias”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Hay días en que las malas noticias acaparan los titulares, y hay otros, lamentablemente los menos, en que las novedades buenas nos alientan a seguir creyendo en que se puede. Ayer, el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer los datos de estimación de la pobreza del primer semestre de 2026, y la medición indica que la cifra de personas por debajo de la línea de pobreza disminuyó casi 3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2025 (de 17,7% a 14,8%). Según el instituto, también disminuyeron 0,9 puntos las personas indigentes en la misma comparación interanual.

El presidente Yamandú Orsi destacó en su cuenta de X que hay “95.000 personas menos bajo la línea de pobreza que un año atrás” y agregó que “los datos muestran que estamos avanzando”. “Es una mejora importante, pero sabemos que falta mucho”, dijo Orsi y reiteró su compromiso con seguir trabajando por el crecimiento, el empleo y la mejora de “las condiciones de vida para cada vez más uruguayos y uruguayas”. A su vez, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, posteó en X que se trata de “miles de familias que hoy viven un poco mejor”, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, dijo que se trata de “excelentes noticias”, y que los datos “muestran una caída persistente de la pobreza en los últimos dos semestres”.

Por su parte, el legislador nacionalista Sebastián Andújar, presidente de la Comisión de Hacienda de Diputados, dijo también que se trata de “buenas noticias”, pero pidió “dosificar la euforia” porque los indicadores “se tienen que sostener en el tiempo”.

Pero también llegaron buenas noticias desde la educación. Ayer la UTU dio a conocer los indicadores de sus propuestas de educación media y terciaria en 2025, que registraron un aumento de 4,5% respecto a 2024 del egreso de la educación media superior, y una reducción de la “brecha” entre el egreso del bachillerato tecnológico (64,2%) y el del técnico-profesional (63,3%), con una diferencia de 0,9% entre ambos. Además, se registró un aumento significativo de la matrícula y una reducción de las inasistencias.

En otro orden, Orsi se reunió con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien afirmó que no discutieron sobre el método Bukele en seguridad; la Policía hizo allanamientos en el marco de una investigación por el ingreso de droga y aparatos eléctricos al ex Comcar y logró incautar teléfonos celulares, incluyendo los de dos militares de la guardia perimetral; y la Corte Electoral presentará propuestas de mejora de la ley de financiamiento de los partidos.

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Hasta mañana.