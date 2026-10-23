Bandas, narcos y abordajes

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este jueves, el ministro del Interior, Carlos Negro, fue a la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados y el centro de los reclamos de la oposición estuvo puesto en el aumento de los homicidios y en la filtración de un video de la operación Trazador, en la que resultó condenado un asesor de un edil blanco. A la salida de la comparecencia, Negro dijo que el incremento de los homicidios tiene que ver con el aumento “de la criminalidad entre bandas”, que este fenómeno “merece un abordaje especial”, y que en la comisión hizo “un listado de unos 35 nombres de líderes de bandas de narcotraficantes” que han sido encarcelados en lo que va de su gestión.

Para el diputado blanco Pablo Abdala, el ministro estuvo “haciendo gala de una enorme pasividad y de una enorme indolencia”, y parece que “no advirtiera la gravedad de los hechos”; para el colorado Gabriel Gurméndez, el Plan de Seguridad del gobierno tenía como prioridad bajar los homicidios y en eso “viene fracasando con mucha claridad”.

La Fiscalía General de la Nación envió un pedido de venía al Ministerio de Educación y Cultura para designar al abogado Raúl Estomba como fiscal adscripto, que según Búsqueda, ejerció en el pasado como defensor de narcotraficantes que integraban los grupos Los Chingas y Figueroa. En el Senado, que debe votar la venia, el oficialismo aún no ha tomado posición, mientras que la senadora blanca Graciela Bianchi dijo que “haber sido o ser defensor de narcos es inhabilitante” para ser fiscal. Por su parte, Estomba pidió ser recibido por el Senado para defender su “idoneidad moral” para ocupar el cargo.

De cara al balotaje del domingo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores, parece haber descontado un poco la diferencia que le sacó el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, en la primera vuelta. Ayer, la última encuesta de Datafolha, arrojó como resultado un empate técnico, ya que los dos candidatos tienen el 50% de los votos válidos, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

También, la Iglesia católica confirmó el cronograma de la visita del papa León XIV a Uruguay, y el obispo de Maldonado, Milton Tróccoli, saludó la recuperación del estadounidense-peruano Robert Francis Prevost luego de la operación a la que fue sometido, y destacó que “no hay que achicar nada” ni “cambiar itinerario”.

El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT divulgó un informe sobre la participación de la masa salarial en el producto interno bruto (PIB), que consignó que en 2025 fue de 40,7%, el mismo nivel de 2019.

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Hasta el lunes.