Una “derrota del negacionismo” y “la mentira”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Luiz Inácio Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil y ocupará ese cargo por cuarta vez. En un histórico viraje electoral, este domingo consiguió ser el primer candidato desde 1989 en ganar un balotaje habiendo salido segundo en la primera vuelta. El candidato y líder del Partido de los Trabajadores (PT) ganó su primer balotaje en 2002. Ese año, en la segunda vuelta obtuvo 61% de los votos, ganándole a José Serra.

En 2022, Lula le ganó la segunda vuelta presidencial al entonces presidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio Bolsonaro. Comparando esa elección con la que se celebró este domingo, los números de Lula son sorprendentes. El petista le ganó a Flávio por más diferencia que a Jair. Mientras al padre de Flávio le ganó por poco más de dos millones de votos, al actual candidato del Partido Liberal Lula le sacó una diferencia de más de cuatro millones de sufragios. ¿Cómo puede haber sucedido esto, si Lula salió segundo en la primera vuelta? La respuesta está en que, en el intervalo entre el domingo 4 de octubre y este domingo, Lula logró acumular más de diez millones de electores más, mientras que Flávio Bolsonaro solo obtuvo poco más de tres millones y medio de sufragios más que en la primera vuelta. Lula obtuvo 51,78% contra 48,21% de Bolsonaro.

La jornada electoral no estuvo exenta de problemas. Se constató que en algunos estados hubo una merma del transporte público, por lo que tanto Lula como Bolsonaro presentaron solicitudes para extender el horario de votación, a lo que accedió el Supremo Tribunal Federal, que ordenó que los circuitos cerraran a las 19.00, medida que alcanzó solo a las mesas que permanecían abiertas.

En su discurso, Lula agradeció la generosidad de la juventud que salió a las calles y a los adultos mayores, y dijo que el resultado de las elecciones fue una “derrota del negacionismo” y “de la mentira”. El ganador de este domingo prometió cambiar “la manera de gobernar” en Brasil, y expresó que la gente participará más en las decisiones.

Las repercusiones del triunfo no se hicieron esperar en Uruguay y en particular en el gobierno. El presidente Yamandú Orsi escribió en X: “Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”. A su vez, en la sede del Frente Amplio, donde varios dirigentes, militantes y muchos ciudadanos brasileños esperaron los resultados, la euforia explotó cuando se confirmó el triunfo del líder del PT. El canciller Mario Lubetkin destacó “la gran fiesta de la democracia” y el hecho de “tener del otro lado de la frontera” a un presidente “como no lo fue ninguno en la historia”. La oposición también opinó al respecto, en particular, el senador blanco Sebastián da Silva, que se encuentra en Brasil, que sostuvo que “a la izquierda no hay que subestimarla, y es una lección para nosotros en Uruguay, porque todo el mundo está diciendo que gana Luis [Lacalle Pou]”.

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