Un proceso, distintas visiones

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La Asamblea General tratará este miércoles los informes que resultaron del trabajo de la comisión especial para investigar el proceso de adquisición de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama, a casi ocho meses de que fue instalada. Los informes son cuatro –de la Coalición Republicana (CR), del Frente Amplio (FA), de Identidad Soberana y de Cabildo Abierto– y, en principio, ninguno reúne los votos necesarios para ser aprobado. Los documentos del FA y de la CR coinciden en que hubo irregularidades, pero discrepan sobre cuándo se produjeron y quiénes fueron responsables.

Según supo la diaria, el oficialismo hará énfasis en que “existió una clara debilidad de los controles llevados a cabo por el gobierno anterior”, que derivaron en la presentación de una garantía falsa, mientras que la oposición insistirá en que la rescisión del contrato por parte del actual Poder Ejecutivo fue “precipitada” y que hubo una “operación política de terminar con la construcción de las patrulleras”. El diputado Joaquín Garlo, que será el miembro informante por el FA, dijo a este medio que un “cierre correcto” del trabajo de la comisión bicameral sería que “la documentación esté en poder de la Fiscalía”.

En paralelo, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, concurrió este martes a la Comisión de Defensa Nacional para informar sobre cómo viene el proceso de adquisición de patrullas oceánicas, y en rueda de prensa señaló que “lo concreto” es “el compromiso de esta administración de, al culminar el período, contar con la herramienta necesaria para la custodia de nuestras aguas”. Dijo, a su vez, que el tema “no se está analizando en función del número” de patrullas y que “no se ha definido todavía” el origen del astillero.

Por otra parte, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, se reunió con vecinos y productores de Florida y Lavalleja para intercambiar sobre sus preocupaciones acerca del proyecto de construcción de una represa en Casupá. El grupo de habitantes del entorno del arroyo Casupá le entregó al jerarca un documento, al que tuvo acceso la diaria, que entre otras cosas plantea siete “inconvenientes” de la iniciativa en la zona: pérdida productiva, daño ambiental, perjuicio social, aislamiento territorial, pérdida patrimonial, seguridad hídrica, riesgo geológico y sísmico, costo de la obra y alternativas “insuficientemente comparadas”. También propone alternativas.

Al mismo tiempo, encontrarán en esta edición los detalles del preacuerdo que prevén firmar el viernes Fábricas Nacionales de Cerveza y la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, dos meses después de que la empresa comunicara el cierre de su planta en Minas y la intención de retomar las operaciones de Cympay, en Paysandú, a partir del 1° de enero de 2027.

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Hasta mañana.