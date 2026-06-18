Acuerdos y desacuerdos

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Parlamento aprobó definitivamente la ley de empleo integral, una iniciativa del Poder Ejecutivo que establece estímulos a las empresas por la contratación de trabajadores jóvenes, mujeres, afrodescendientes, trans, en situación de discapacidad, privados de libertad y liberados del sistema carcelario, entre otros colectivos. La norma fue votada por unanimidad en ambas cámaras e incorporó modificaciones aportadas por legisladores de la oposición.

También recibió sanción parlamentaria definitiva el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), un bloque de países que suma una población de 14 millones de personas, pero en conjunto acumulan un producto interno bruto de 4,3 billones de dólares.

Que la Intendencia de Montevideo haya logrado la aprobación de cuatro fideicomisos para obras que necesitaban mayorías especiales, y por lo tanto apoyos de ediles de la oposición, dejó una sensación rara en los partidos de la Coalición Republicana. Una de las consecuencias parece ser la concreción de una mesa de trabajo cuya creación ha sido convocada por el sector colorado Vamos Uruguay (VU). La invitación incluye a “los legisladores y equipos del Partido Nacional –encabezado por Martín Lema– y a los demás socios de la Coalición Republicana”. El objetivo es poder “proyectar propuestas, ideas y, de alguna manera, ir construyendo una alternativa creíble al gobierno departamental del Frente Amplio”, informó el diputado de VU Conrado Rodríguez.

En el plano internacional, funcionarios estadounidenses e iraníes confirmaron que Donald Trump y Masoud Pezeshkian firmaron este miércoles de manera electrónica un memorando de entendimiento para terminar el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero. El documento, que tiene 14 puntos, incluye que Irán no desarrolle ni adquiera armas nucleares, el fin del conflicto en todos los frentes y la reapertura del estrecho de Ormuz. Además, incluye la conformación de un fondo para la reconstrucción de la infraestructura iraní, y hay que ver hasta dónde llega en detener los ataques israelíes en Líbano. Irán fue claro en destacar que a partir de la firma del acuerdo, los ataques israelíes serán considerados una violación del compromiso de Estados Unidos. Este miércoles los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre Beirut y otras zonas de Líbano continuaron.

Además, en nuestro suplemento Economía:

Lucía Barrios entrevista a Danny Freira, la primera mujer en llegar al decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, quien habló, entre otras cosas, sobre la inteligencia artificial y cómo esta obliga a repensar la formación académica.

Carlos Grau Pérez escribe un ensayo sobre presión tributaria, animal spirits e inversión, con un diálogo entre Sofía y Tomás, que pasan de la certeza a la incertidumbre.

Joaquín Pascal en el Gráfico de la semana analiza la economía mundial y sus perspectivas a partir de que el PIB mundial crecerá apenas 2,5% en 2026, el menor registro desde la irrupción de la pandemia.

Hasta mañana.