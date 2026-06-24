Debate abierto, vehículos blindados

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Continúan las repercusiones sobre el anuncio que hizo la semana pasada el ministro del Interior, Carlos Negro, con respecto a que se está trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para que “en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo”, concretamente aquellos “con mayor incidencia de criminalidad”, vehículos Mamba del Ejército Nacional. Este martes, el presidente Yamandú Orsi amplió su comentario inicial acerca del tema –un tuit de 211 caracteres– y, en el marco de la inauguración de la zafra citrícola en Paysandú, intentó aclarar algunas cuestiones. Entre otras cosas, dijo que todavía se está analizando si el uso de estos vehículos por parte de la Policía requiere la aprobación de una ley, insistió en que “el concepto es” que “recursos que Uruguay tiene no los puede tener parados”, y adelantó que el tema se analizará en el próximo Consejo de Ministros.

Por su parte, en declaraciones a radio Monte Carlo, el líder de Cabildo Abierto y excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, advirtió que, frente a “una circunstancia extrema”, el personal militar “puede llegar a tener que intervenir”, por lo que consideró que “se necesita un marco legal” para evitar que, “con el tiempo, ese soldado termine ante la Justicia”. Su planteo se suma al de varios legisladores que en estas horas manifestaron dudas sobre si se necesita o no de un proyecto de ley. En tanto, el presidente del Sindicato Único de Policías del Uruguay, Ricardo González, dijo a la diaria que coincide con la propuesta de utilizar los vehículos Mamba con un chofer militar, “siempre que sea el personal policial el que realice la tarea” contra la prevención y la represión del delito, y opinó que “la Policía debe contar” con más vehículos blindados.

Dirigentes de los principales partidos políticos uruguayos estuvieron reunidos este martes en el conversatorio “Reforma política: propuestas para fortalecer la democracia uruguaya”, organizado por la asociación civil Rumbos, que integran varios dirigentes del Partido Independiente (PI). En representación del Partido Nacional estuvo la senadora Graciela Bianchi, quien planteó que “los intendentes en Uruguay tienen mucho poder”, y por eso consideró que se debe terminar “con las mayorías automáticas de las juntas” departamentales. En el panel también estaban el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el senador colorado Tabaré Viera, Manini Ríos y el líder del PI, Pablo Mieres.

En el terreno de la educación, les contamos los detalles de los reclamos de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay de cara a la Rendición de Cuentas, en la víspera de paros convocados por Fenapes y Afutu Montevideo, y en plena ocupación del IAVA.

Además, en nuestro suplemento Mundo:

La abogada y activista de Amnistía Internacional Érika Guevara Rosas afirmó a la diaria Radio que “la limpieza étnica como política de Estado se ha venido acelerando en los últimos años y ha sido parte esencial de la política de Israel”.

El excandidato peruano Roberto Sánchez dijo que no reconocerá el triunfo de “la señora Fujimori”.

ONU advierte sobre “aumento vertiginoso” de la violencia sexual en conflictos armados.

Las dimensiones del giro de Colombia hacia la extrema derecha.

Hasta mañana.