Respuestas que no alcanzan

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La tragedia humanitaria en Venezuela, como consecuencia de los terremotos que afectaron el país, se continúa agravando a medida que pasan los días y aumentan las cifras de muertos, heridos y desaparecidos. Además, hay miles de personas que se quedaron sin hogar, y se calculan unos 7.000 millones de dólares de pérdida en infraestructura. Por otro lado, las autoridades no han estado a la altura de las circunstancias, algo que el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas de la Universidad de Los Andes, José Antonio Rivas Leone, dijo que se debe a la “limitada capacidad de respuesta del Estado”, incluyendo a las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la información oficial, los muertos son alrededor de 1.500, los heridos más de 3.500 y más de 60.000 personas están desaparecidas.

Por primera vez durante el gobierno del presidente Yamandú Orsi, Uruguay asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, en la cumbre que se desarrollará a partir de este miércoles en Paraguay. Lo trascendente del momento es la concreción de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), que está en plena implementación y del que todavía resta discutir la distribución a la interna del bloque comercial americano de las cuotas de acceso al mercado europeo.

El proyecto de Rendición de Cuentas ingresará al Parlamento este martes con la novedad de que se incluirán 31 millones de dólares adicionales para implementar la unificación del sistema de transferencias monetarias destinadas a la primera infancia. En este marco, el diputado blanco Sebastián Andújar dijo que para votar o no el proyecto del Poder Ejecutivo van a hacer un “análisis de rendimiento” de lo que ha sido la gestión del gobierno. “Si el resultado, para nosotros, es que el desempeño ha sido negativo, es muy difícil que cuenten con nuestro voto para aprobarla”, advirtió el nacionalista.

Un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio a instancias del senador Gustavo González propone que cada trabajador dispondrá de un máximo de ocho horas anuales para ausentarse del trabajo para asistir a talleres, eventos o actividades en centros educativos de sus hijos. Estas “horas se computarán como trabajadas a todos los efectos legales y reglamentarios, no pudiendo ser descontadas del salario o de la remuneración”.

En materia laboral, también el PIT-CNT anunció que lanzará este miércoles una campaña denominada “Más tiempo, más vida” para promover la reducción de la jornada laboral.

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