Lo que trae la Rendición de Cuentas

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Terminó la expectativa y finalmente este martes el Ministerio de Economía y Finanzas entregó al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2025, que incorpora un aumento de recursos a partir de 2027 con el foco puesto en el combate a la pobreza infantil, la educación, la seguridad y la atención a las personas en situación de calle. Una de las novedades es la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, una única prestación monetaria dirigida a las familias con niñas, niños y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica, que agrupará a los cuatro programas que ya existen (Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social, Bono Crianza y Bienvenido Bebé) y que será mensual, según señala el articulado de la iniciativa.

En la exposición de motivos, se califica esta medida como el “rediseño más importante del sistema de transferencias de los últimos 20 años” y se asegura que permitirá “duplicar el impacto de la política de transferencias sobre la baja de la pobreza infantil”. Al mismo tiempo que unifica los instrumentos que existen actualmente, la nueva prestación incrementa los montos promedio de las transferencias en 84% para los niños nacidos desde el 1° de enero de 2025 en adelante. El Poder Ejecutivo estima que, como resultado de esta reforma, se reducirá 25% la pobreza infantil y adolescente.

La rendición incluye además recursos incrementales de 407 millones de pesos para la educación, de 1.180 millones de pesos para el plan de seguridad y de 200 millones de pesos para la atención de personas en situación de calle.

En una conferencia de prensa que brindó minutos después de entregarle el proyecto de ley a la vicepresidenta Carolina Cosse, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que la iniciativa supone “un esfuerzo del Poder Ejecutivo para poner el énfasis en los sectores más postergados”, y resaltó que el sistema de unificación de transferencias fue una sugerencia que surgió del Diálogo Social. Está previsto que el texto ingrese ahora formalmente a la Cámara de Diputados para empezar su tratamiento.

Por otro lado, en esta edición también les acercamos los detalles de la 68ª Cumbre de Jefes de Estado y Estados Asociados de Mercosur, la primera tras la entrada en vigor del acuerdo comercial con la Unión Europea, donde, entre otras cosas, el presidente Yamandú Orsi asumió la presidencia pro tempore del bloque regional.

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Hasta mañana.