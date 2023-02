El jueves de tardecita Montevideo tenía la temperatura de Bombay (ojalá fuera en sentido figurado) y en un tramo de Ciudad Vieja hubo danzas onda Bollywood, tatuajes con henna, pakoras y curry hasta medianoche. Desde distintos locales gastronómicos, dueños y empleados visitaban, como buenos vecinos, al nuevo integrante de la nutrida calle Pérez Castellano. Aparna Soni inauguraba el segundo local de Moksha, que con su comida india, callejera y de olla, engorda la oferta de un pasaje de la ciudad que se va haciendo cosmopolita.

“Estaba invitada a venir a Pérez Castellano porque cocineros amigos me habían comentado que la Ciudad Vieja se está poniendo linda; esta calle tiene ahora muchas propuestas gastronómicas como para picotear”, cuenta Api, como le dicen todos, mientras pide permiso para colocar bindis brillantes en la frente de los que llegan.

Ya sea en su restaurante en Pocitos como en las distintas ferias gastronómicas en las que suele participar, la cocinera es reconocida, por ejemplo, por su aromático rogan josh, su curry de cordero, que tampoco acá va a faltar. Igualmente, “en este lugar la propuesta es más street food”, avanza sobre el perfil del emprendimiento, que espera contar tanto con los cruceristas como con las tripulaciones y cualquier fugaz y hambriento habitante de la zona.

“Va a ser comida india, obviamente, más enfocada en la comida callejera. Desde las oficinas pueden venir a buscar algo rápido, o gente que esté paseando se puede comprar algo e ir comiendo. También se llama curry bar porque vamos a tener de varios tipos –tailandeses, de Singapur, de Sri Lanka–, y hay una parte de coctelería. Siempre digo que la comida india combina con cerveza, pero allá toman mucho ron y whisky también, y está la moda del gin tonic”.

Api, que es ingeniera en biotecnología, vive en Uruguay desde hace nueve años. “Ahora me dedico full time a la cocina. Empecé en mi casa, vendía la comida por Facebook; después hice caterings, cenas privadas, eventos, talleres de cocina, y la gente me empezó a conocer. Poco a poco fue creciendo la clientela y muchos me estaban pidiendo que abriera un restaurante. El primero fue así”.

Pasaron cinco años y ahora quiere expandirse. “Sí o sí tenía que estar la comida india en la Ciudad Vieja, porque es el punto más turístico de la ciudad. Y una cosa que yo no sabía es que muchos barcos tienen tripulantes que son de mi país. Cuando bajan y buscan su comida, no la encuentran. Aunque ahora esté tanto la movida de las ferias gastronómicas y todo eso, lo que veo yo, que he vivido en otros países, es que acá falta un montón de street food, y tampoco hay un restaurante dedicado a esa clase de comida. Voy a hacer street food mía, como un tipo de fusión con la comida callejera del mundo”, define, y uno queda elucubrando. Después pasa a los ejemplos: “En Londres y en Estados Unidos, en Sudáfrica, hay una comunidad india muy grande, muy importante, y ellos ya tienen sus platos y son muy famosos. No son de India, pero son hechos por indios a la manera de allá. Voy a poner ese mismo concepto acá y traer esa comida: del sudeste asiático, de Arabia, para cambiar el menú cada tanto”.

Foto: Natalia Rovira

El pizarrón del nuevo Moksha anuncia manchurian, suerte de albóndigas veganas estilo indochino, “porque India tiene un borde muy largo con China, y tenemos mucha influencia de China en nuestra comida”, explica. Esas albóndigas van con una salsa de soja y verduras. Otra opción vegana es el vada pao, la hamburguesa típica de las calles de Bombay, hecha con papas. “Si salimos de casa, en Bombay, donde viví muchos años, mi marido prácticamente creció ahí, esta era la hamburguesa”, asegura Api. “Después tenemos un curry que nació en Sudáfrica, que puede ser de carne o vegetariano, y lo ponemos en un pan grande, como de campo, se come con cuchara y luego se come el pan”. Dice que la versión original, muy picante, ahora es muy popular.

Pero quizás lo más reconocible sean los kabab’s: “Son pinchos de pollo, de carne, de verduras, de ricota, que cocinamos en una barbacoa y los comemos así, solitos, como una entrada. Hacemos rolls y servimos con naan, y se puede elegir los gustos. Las carnes o verduras van en diferentes marinados, cada uno recibe un nombre distinto; hay uno más verde, que trae menta, cilantro, espinaca, y está el chicken tikka, que tiene otra guarnición, tenemos el kebab tandoori, que trae esa mezcla de especias, y hay uno bien suave, con varios tipos de quesos, con ajo, con crema. Marinamos con eso para que no sea nada picante”, aclara a los eventuales cobardes de la capsaicina.

Inserta en la comunidad gastronómica local, Aparna Soni fue parte de proyectos editoriales amigos, como Garage Gourmet, con sus preparaciones típicas, pero este año concretará el libro propio. El proyecto, en el que trabaja junto con Alejandro Sequeira, tendrá relación con la cocina india en Uruguay: “Va a ser divertido, porque va a tener mi historia, un poco de información sobre especias, sobre las técnicas de la cocina india y de cómo se usan, van a estar mis recetas, obviamente, y al final vamos a poner preguntas frecuentes que desde que llegué y desde que trabajo aquí me plantean los uruguayos sobre mi país o sobre mi vida”.

Moksha (Pérez Castellano 1523, esquina Cerrito) abre de lunes a domingo de 11.00 a 17.00, y de jueves a sábado hasta las 23.00.

Cabo Polonio, archivo 2016. Foto: Nicolás Celaya / adhocFOTOS

Casa Tomada en Rocha

Los que estén por Cabo Polonio el próximo jueves, 16 de febrero, pueden acercarse gratuitamente a Palacio de la Luna, donde desde las 20.00 se desarrollará Casa Tomada. Este miniciclo, como lo llaman, comienza a las 20.30 con una charla sobre ciencia, a cargo de Paula Laporta, Carolina Menchaca y Cecilia Laporta, titulada “Toninas centinelas de la costa. Investigación y educación ambiental en Uruguay”. Las ponentes integran la asociación civil Yaqu Pacha Uruguay, dedicada a la investigación y conservación de mamíferos acuáticos en América del Sur. En concordancia con esta, en el lugar se expondrán las fotografías de Leandro Borba sobre fauna marina “Más allá de las olas”. Actuará la banda Los Bosques y el servicio gastronómico correrá por cuenta de Cocina de la Barra, “mujeres pescadoras artesanales [que] junto a sus familias dan sabor a la tradición pesquera en Laguna de Rocha”.